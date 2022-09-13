Новое поколение кампаний Google Ads — Perfomance Max

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Осенью 2022-го Google Ads окончательно завершил переход с умных торговых кампаний на новый тип кампаний с максимальной эффективностью — Performance Max.

Слухи о новых кампаниях начали появляться еще полтора года назад, о них писали, как о супер кампаниях, которые будут работать во всех форматах продвижения, таких как поиск, медийка, покупки, видео объявления на YouTube одновременно, и с использованием специальных сигналов Google.

Сначала Google Ads запустил Performance Max в бете для ведущих агентств, мы честно говоря, попробовали, и получили в 90% случаев неудовлетворительный результат, о чем собственно и сказали на рынке, что данный инструмент еще сырой и не стоит его использовать, плюс нет никакой аналитики. Выборка была достаточной.

Но, где-то через полгода, разработчики Google Ads заявили, что окончательно закроют умные торговые кампании, которые были что называется лучшими в контекстной рекламе Google Ads для интернет-магазинов. Это, собственно, и заставило поверить в уже отлаженный инструмент, то есть:

если разработчики выводят данный инструмент из беты, значит, они обладают уже более достаточной аналитикой и уверены в результатах данного инструмента.

Собственно, мы положились на опыт разработчиков Google Ads. В августе 2022-го после массового автоматического перехода на Performance Max, мы получили буквально 95% положительных результатов, и в 30% случаев прирост продаж по сравнению с умными торговыми кампаниями, что не может не радовать. Дальше планируем использовать Performance Max, как инструмент умных кампаний и как главный инструмент для контекстной рекламы интернет-магазинов. Это отличная новость для всего интернет-ритейла, так как есть проверенный инструмент с возможностью масштабирования продаж интернет-магазинов как по ROI так и по объему продаж.

Больше информации о Google Performance Max — Вы можете получить на сайте автора или по видео.

По материалам агентства "Holostenko & Partners"

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