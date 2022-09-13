Нове покоління кампаній Google Ads — Perfomance Max

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Восени 2022 Google Ads остаточно завершив перехід від розумних торгових кампаній до нового типу кампаній з максимальною ефективністю — Performance Max.

Чутки про нові кампанії почали з'являтися ще півтора року тому. Про них писали, як про суперкампанії, які працюватимуть в усіх форматах просування, таких як: пошук, медійка, покупки, відео об'яви на YouTube одночасно і з використанням спеціальних сигналів Google.

Спочатку Google Ads запустив Performance Max в бета для провідних агенцій. Відверто кажучи, спробували, і отримали в 90% незадовільний результат, про що, власне, і сказали на ринку, що цей інструмент ще сирий і не варто його використовувати. Плюс, немає ніякої аналітики. Вибірка була достатньою.

Але, десь через півроку, розробники Google Ads заявили, що остаточно закриють розумні торгові кампанії, які були, що називається, найкращими в контекстной рекламі Google Ads для інтернет-магазинів. Це, власне, і змусило повірити у вже налагоджений інструмент, тобто:

якщо виводять цей інструмент з бета, це означає, що вони вже володіють достатньою аналітикою, і впевнені в результатах даного інструменту.

Власне, ми поклалися на досвід розробників Google Ads. В серпні 2022, після масового автоматичного переходу на Performance Max, ми отримали близько 95% позитивних результатів, і в 30% випадків приріст продаж у порівнянні з розумними торговими кампаніями, що не може не радувати. Далі плануємо використовувати Performance Max, як інструмент для розумних кампаній, і як головний інструмент для контекстної реклами інтернет-магазинів. Це чудова новина для всього інтернет-ритейлу, тому що є перевірений інструмент з можливістю масштабування продажів інтернет-магазинів, як по ROI, так і по об'єму продажів.

Більше інформації про Google Performance Max Ви можете отримати на сайті автора або з відео.

За матеріалами агенції "Holostenko & Partners"

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