История имеет значение. О чем магистерская программа KSE по исследованию памяти и конфликтов

Война, как никто другой, актуализировала в украинском обществе интерес к своему прошлому. Историческая память была и остается немаловажным фактором созидания наций. Кто мы, куда двигаемся и за что воюем? Поиски ответов на эти вопросы стали ежедневными.

Россия пытается навязать нам собственное понимание истории украинства. Для нее взгляд на прошлое – это важный фронт битвы, один из ключевых элементов пропаганды. Сегодня для Украины крайне важно изучение постсоветского авторитарного развития, империалистических нарративов, политики памяти, мемориальных практик, а также травм прошлых и нынешних войн. В связи с этим Киевская школа экономики впервые запускает уникальную магистерскую программу по исследованию памяти и конфликтов.

Цель обучающей программы

Новая магистерская от KSE отвечает запросам времени. От понимания прошлого зависит взгляд на будущее, непосредственно влияющее на то, как будут жить наши последующие поколения. Именно поэтому авторы программы поставили цель помочь студентам понять и сохранить историю Украины, постичь ее социальное и культурное разнообразие.

Во время учебы преподаватели вместе с учениками будут исследовать различные конфликты — поколений, социальных групп, этнических общин, колоний и метрополий и будут искать пути их преодоления.

Особенностью разработанной Киевской школой экономики программы является сочетание трех подходов: исторического, антропологического и политики (policy).

Благодаря программе выпускники освоят методики работы с историческими источниками и общинами, а также получат опыт проектной работы, фандрейзинга и коммуникации, который смогут в дальнейшем применить в академических исследованиях, культурных проектах или публичной сфере. Полученные знания и навыки позволят выпускникам продолжить научную деятельность в лучших университетах мира или работать в медиа, мемориалах и музеях.

Академический директор курса

Академический директор программы — Антон Лягуша, доцент университета Джорджа Мейсона (США, Вашингтон), кандидат исторических наук. Среди приглашенных лекторов также заявлены доктор Игорь Сердюк, доктор Дора Мерай, Жанин Ведель, Карл Мирра и другие украинские и зарубежные известные ученые.

Антон Лягуша – исследователь истории тоталитаризмов, теории и истории медиа, коллективной памяти и исторической нарратологии. Под его руководством были разработаны учебные планы и практические задачи программы по исследованию памяти и конфликтов в соответствии с международными стандартами качества образования.

По словам академического директора, война между Россией и Украиной во многом – это о том, как мы помним Советский Союз, о разных траекториях памятования и каком месте мы отводим этому периоду в государственной политике. Он отмечает, что конфликты между государствами, поколениями, обществами, политические конфликты и история – все это тесно связано и должно рассматриваться во множестве измерений.

"Вопросы исследования памяти и конфликтов критически важны для Украины прямо сейчас. Война ставит вопрос нашего существования как современного европейского общества и мы должны четко понимать – кто мы и за что боремся. Осознание своих воспоминаний – драгоценная терапия для общества, которое дает ему мощный импульс для развития на долгие годы", — отмечает Лягуша.

Для кого программа

Эта программа для всех, кого интересует работа с прошлым – специалистов по социальным и гуманитарным наукам, историкам, специалистам по охране памятников, медийщикам и тем, кто хочет работать в культурных индустриях.

По словам академического директора программы Антона Лягуша, на исследователей политики памяти и конфликтов возлагается задача найти ответ на целый ряд важных вопросов. "Как люди сосуществуют в конфликтах и ​​после них? Как массовая коммуникация влияет на наше цифровое сознание – от моды до поп-культуры? И самое главное — можно ли предотвратить конфликты и прийти к взаимопониманию?" – отмечает он.

В основе программы – уникальное сочетание практических и теоретических курсов, широкая интердисциплинарная наполненность. Магистранты будут приобретать разнообразные навыки, в частности работы с данными, репрезентации истории в массовой культуре. У них появится возможность работать с современными англоязычными источниками, исследовать интересные и контроверсионные темы и приобрести практические знания в самых престижных заведениях мира. Курс рассчитан на глубокую академическую подготовку выпускников.

Следует отметить, что абитуриентам не нужно сдавать магистерский тест учебной компетентности, так как программа проводится по специальной лицензии.

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Структура курса

Продолжительность магистерской программы – два года. Преподавание будет вестись на английском языке. В ходе студий магистранты будут проводить собственные исследования. Учебный курс пройдет в сочетании с реальным научным исследованием, проведенным исследователями университетов Британии, ЕС и США в партнерстве с Киевской школой экономики.

Программа по исследованию памяти и конфликтов состоит из 5 обязательных и 6 факультативных предметов.

Обязательные предметы:

· Введение в изучение памяти

· Медиа и общественная память

· Общественная история и память

· Исторический сторителлинг: историческая нарратология

· Выполнение памяти в популярной культуре

Факультативные предметы:

· Качественное исследование

· Опрос

· Advanced Data Science: веб скрапинг и анализ

· Цифровые инструменты сторителлинга

· Поведенческая экономика

· Социальная демография

Зачисление на курс завершается 15 сентября 2022 года.

Магистерская группа будет насчитывать 25 студентов.