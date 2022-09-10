Історія має значення. Про що магістерська програма KSE з дослідження пам'яті та конфліктів

Війна, як ніхто інший, актуалізувала в українському суспільстві інтерес до свого минулого. Історична пам'ять була і залишається важливим фактором творення націй. Хто ми, куди рухаємося і за що воюємо? Пошуки відповідей на ці питання стали щоденними.

Росія намагається нав'язати нам власне розуміння історії українства. Для неї погляд на минуле — це важливий фронт битви, один з ключових елементів пропаганди. Сьогодні для України є вкрай важливим вивчення пострадянського авторитарного розвитку, імперіалістичних наративів, політики пам’яті, меморіальних практик, а також травм минулих і нинішніх воєн. У зв'язку з чим Київська школа економіки вперше запускає унікальну магістерську програму з дослідження пам'яті та конфліктів.

Мета навчальної програми

Нова магістерка від KSE відповідає запитам часу. Від розуміння минулого залежить погляд на майбутнє, що безпосередньо впливає на те, як житимуть наші наступні покоління. Власне, саме тому автори програми поставили за мету допомогти студентам зрозуміти і зберегти історію України, осягнути її соціальне і культурне різноманіття.

Під час навчання викладачі разом з учнями досліджуватимуть різноманітні конфлікти — поколінь, соціальних груп, етнічних громад, колоній і метрополій, та шукатимуть шляхи їх подолання.

Особливістю розробленої Київською школою економіки програми є поєднання трьох підходів: історичного, антропологічного та розробки політик (policy).

Завдяки програмі випускники освоять методики роботи з історичними джерелами та громадами, а також отримають досвід проєктної роботи, фандрейзингу і комунікації, який надалі зможуть застосувати в академічних дослідженнях, культурних проєктах чи публічній сфері. Здобуті знання і навички дозволять випускникам продовжити наукову діяльність у найкращих університетах світу або ж працювати в медіа, меморіалах та музеях.

Академічний директор курсу

Академічним директором програми є Антон Лягуша, доцент університету Джорджа Мейсона (США, Вашингтон), кандидат історичних наук. Серед запрошених лекторів також заявлені доктор Ігор Сердюк, докторка Дора Мерай, Жанін Ведель, Карл Мірра та інші українські та зарубіжні відомі науковці.

Антон Лягуша — дослідник історії тоталітаризмів, теорії та історії медіа, колективної пам'яті та історичної наратології. Під його керівництвом були розроблені навчальні плани і практичні завдання програми з дослідження пам'яті і конфліктів відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.

За словами академічного директора, війна між Росією та Україною багато в чому — це про те, як ми пам’ятаємо Радянський Союз, про різні траєкторії пам'ятання і яке місце ми відводимо цьому періоду в державній політиці. Він відзначає, що конфлікти між державами, поколіннями, суспільствами, політичні конфлікти та історія — все це тісно пов’язано і має розглядатися у множині вимірів.

"Питання дослідження пам’яті та конфліктів є критично важливими для України прямо зараз. Війна ставить питання нашого існування як модерного європейського суспільства і ми маємо чітко розуміти — хто ми і за що боремося. Усвідомлення своїх спогадів — дорогоцінна терапія для суспільства, яке дає йому потужний імпульс для розвитку на довгі роки", — наголошує Лягуша.

Для кого програма

Ця програма для всіх, кого цікавить робота з минулим — спеціалістів з соціальних та гуманітарних наук, істориків, фахівців з охорони пам'ятників, медійників та тих, хто хоче працювати в культурних індустріях.

За словами академічного директора програми Антона Лягуші, на дослідників політики пам'яті та конфліктів покладається завдання знайти відповідь на цілу низку важливих питань. "Яким чином люди співіснують в конфліктах і після них? Як масова комунікація впливає на нашу цифрову свідомість — від моди до попкультури? І найголовніше — чи можна запобігти конфліктам та прийти до порозуміння?" — відзначає він.

В основі програми — унікальне поєднання практичних і теоретичних курсів, широка інтердисциплінарна наповненість. Магістранти набуватимуть різноманітні навички, зокрема — роботи з даними, репрезентації історії в масовій культурі. У них з'явиться можливість працювати із сучасними англомовними джерелами, досліджувати цікаві і контроверсійні теми та набути практичні знання у найпрестижніших закладах світу. Курс розрахований на глибоку академічну підготовку випускників.

Варто зауважити, що абітурієнтам не потрібно складати магістерський тест навчальної компетентності, позаяк програма проводиться за спеціальною ліцензією.

Щоб дізнатися подробиці, як податися на магістратуру — переходьте за посиланням.

Структура курсу

Тривалість магістерської програми — два роки. Викладання буде вестись англійською мовою. Під час студій магістранти проводитимуть власні дослідження. Навчальний курс пройде у поєднанні з реальним науковим дослідженням, яке проведуть дослідники університетів Британії, ЄС та США у партнерстві з Київською школою економіки.

Програма з дослідження пам'яті та конфліктів складається з 5-и обов'язкових і 6-и факультативних предметів.

Обов'язкові предмети:

· Вступ до вивчення пам’яті

· Медіа та суспільна пам’ять

· Громадська історія та пам’ять

· Історичний сторітелінг: історична наратологія

· Виконання пам’яті в популярній культурі

Факультативні предмети:

· Якісне дослідження

· Опитування

· Advanced Data Science: вебскрапінг та аналіз

· Цифрові інструменти сторітелінгу

· Поведінкова економіка

· Соціальна демографія

Зарахування на курс завершується 15 вересня 2022 року. Магістерська група буде нараховувати 25 студентів.