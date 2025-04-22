У разі ослаблення України армія РФ захопить Молдову за лічені дні, — ексголова розвідки Молдови

Російська Федерація зайде на територію Молдови та дійде до Кишинева за лічені дні у випадку, якщо Україна буде слабкою.

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Про це в інтерв'ю Kyiv Post розповів колишній голова розвідки Молдови Юрій Брічаг.

"Якщо, не дай Бог, росіянам вдасться вийти коридором і обійти Одесу, вони можуть зайти в Придністров’я — тим паче, там у них є і техніка, і люди. І буквально за кілька днів можуть дійти до Кишинева", — уточнив він.

Екскерівник розвідки не вірить, що Україна може програти. Однак він наголосив, що це реальні загрози, на які потрібно дивитись тверезо.

Він додав, що Росія вирішила без будь-яких воєнних дій на території Республіки Молдова змінити владу шляхом вливання фінансів в економіку країни, медіа, політичні партії, а також підкупом виборців. Юрій Брічаг назвав це гібридною війною нового зразка.

Колишній чиновник наголосив, що росіяни в Молдові всюди. Вони є в культурних центрах, бізнес-структурах, громадських організаціях, агітаційних платформах. Підпорядкована Московському патріархату церква має десятки тисяч віряни і виконує роль релігійного ретранслятора російської політики.

Нагадаємо, на початку лютого в Молдові лідер проросійської "Партії соціалістів" і колишній президент Ігор Додон зробив заяву про повернення "історичних земель" Молдови, які нібито незаконно дісталися Україні. Він вирішив зробити зауваження деяким європейським політикам, зокрема, Румунії, які "вже ділять землі України".

Пізніше стало відомо, що Молдова хоче, щоб Росія вивела свої війська з Придністров'я. На думку прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана, це може статись у рамках переговорів щодо України.