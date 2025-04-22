В случае ослабления Украины армия РФ захватит Молдову за считанные дни, — экс-глава разведки Молдовы

Российская Федерация зайдет на территорию Молдовы и дойдет до Кишинева за считанные дни в случае, если Украина будет слабой.

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Об этом в интервью Kyiv Post рассказал бывший глава разведки Молдовы Юрий Бричаг.

"Если, не дай Бог, россиянам удастся выйти по коридору и обойти Одессу, они могут зайти в Приднестровье — тем более, там у них есть и техника, и люди. И буквально за несколько дней могут дойти до Кишинева", — уточнил он.

Экс-руководитель разведки не верит, что Украина может проиграть. Однако он отметил, что это реальные угрозы, на которые нужно смотреть трезво.

Он добавил, что Россия решила без каких-либо военных действий на территории Республики Молдова сменить власть путем вливания финансов в экономику страны, медиа, политические партии, а также подкупом избирателей. Юрий Бричаг назвал это гибридной войной нового образца.

Бывший чиновник подчеркнул, что русские в Молдове повсюду. Они есть в культурных центрах, бизнес-структурах, общественных организациях, агитационных платформах. Подчиненная Московскому патриархату церковь имеет десятки тысяч верующих и выполняет роль религиозного ретранслятора российской политики.

Напомним, в начале февраля в Молдове лидер пророссийской "Партии социалистов" и бывший президент Игорь Додон сделал заявление о возвращении "исторических земель" Молдовы, которые якобы незаконно достались Украине. Он решил сделать замечание некоторым европейским политикам, в частности, Румынии, которые "уже делят земли Украины".

Позже стало известно, что Молдова хочет, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья. По мнению премьер-министра Молдовы Дорина Речана, это может произойти в рамках переговоров по Украине.