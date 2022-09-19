Антошка 25 — осчастливим детство

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Помогать родителям растить детей модными, умными и здоровыми — именно с этой целью работают детские магазины Антошка уже 25 лет. Яркие магазины, сервис, аналогов которого нет нигде, кроме Украины, полный ассортимент товаров для детей. И даже в наши страшные дни магазины "Антошка" не прекращают свою деятельность.

С первых дней войны детские магазины были рядом со своими маленькими клиентами. Питание для больниц, средства гигиены для детских домов и пренатальных центров, игрушки и сладости для волонтеров ххарьковского и ккиевского метро, помощь фондам, общественным организациям товарами, значительными скидками и даже логистикой — это, и множество другого стало значительной частью "Антошка" военного времени. А уже с 1 июня благотворительные взносы Добродия от клиентов "Антошка" помогли перечислить в благотворительный фонд "Клуб Добродиив" почти два миллиона гривен.

Почему? Потому что детям всегда нужно быть счастливыми, насколько это в силах взрослых. Счастливое детство — звучит очень мирно, но как никогда в поддержке нуждаются дети, детство которых отобрала война. Поэтому Антошка отмечает свой юбилей, поддерживая семьи, пострадавшие от войны, вместе с благотворительным фондом "Клуб Добродіїв".

25 сентября Антошка отметит 25 лет. И каждый благотворительный взнос Добродия, который будет куплен в "Антошка" в этот день за 10 грн., мы увеличим до 25 грн.

В магазинах Антошка сделаны специальные зоны товаров: до 25% от их покупки с 19 по 25 сентября тоже перечислят в благотворительный фонд "Клуб Добродиив".

Даже куклы Barbie тоже смогут помочь детям: коллекция кукол "Barbie — пани Украины" и "Barbie — мечтатели и изобретатели", принадлежащая Антошка, будет выставлена на благотворительный аукцион. С помощью Аукционного дома UNC, с 19 по 25 сентября пройдет онлайн-аукцион Barbie в образах известных украинцев. По ссылке https://unc.ua/auction/unc-live вы сможете приобрести уникальную куклу работы известных мастеров-кукольников Украины, и будьте уверенны — все деньги пойдут на помощь детям.

Поздравить Антошка в соцсетях вы сможете с помощью инстамаски. В благодарность Антошка сделаютдонат на "Клуб Добродиив" за каждое использование маски.

Все, что Антошка делала, делает и когда-либо будет делать — для детей. Они — будущее, они — это Украина.