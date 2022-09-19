Антошка 25 — щасливимо дитинство

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Допомагати батькам ростити дітей модними, розумними та здоровими — саме з цією метою працюють дитячі магазини Антошка вже 25 років. Яскраві магазини, сервіс, аналогів якого немає ніде, крім України, повний асортимент товарів для дітей. І навіть у наші страшні часи "Антошка" не припиняють свою діяльність.

З перших днів війни дитячі магазини були поруч зі своїми маленькими клиентами. Харчування для лікарень, засоби гігієни для дитячих домів та пренатальних центрів, іграшки та солодощі для волонтерів харківського та київського метро, допомога фондам, громадськім організаціям товарами, значними знижками та навіть логістикою– це, та безліч іншого стало значною частиною Антошка воєнного часу. А вже з 1 червня благодійні внески Добродія від клієнтів "Антошка" допомогли перерахувати у благодійний фонд "Клуб Добродіїв" майже два мільйоні гривень.

Чому? Тому що діти будь-коли потребують біти щасливими, наскільки це в наших силах. Щасливити дитинство – це звучить дуже мирне, але саме зараз підтримки потребують діти, щастя яких відібрала війна. Тому Антошка відзначає свій ювілей, підтримуючи родини, потерпілі від війни, разом з благодійним фондом Клуб Добродіїв.

25 вересня Антошка відзначить 25 років. І кожен благодійний внесок Добродія, що буде куплене в "Антошка" в цей день за 10 грн, ми збільшимо до 25 грн.

В магазинах Антошка зроблене спеціальні зони товарів: до 25% від їх придбання з 19 до 25 вересня теж перерахують на благодійний фонд Клуб Добродіїв.

Навіть ляльки Barbie теж зможуть допомогти дітям: колекцію ляльок "Barbie – пані Україні" та "Barbie — мрійники та винахідники", що належить Антошка, буде виставлено на благодійній аукціон. За допомогою Аукціонного дому UNC, з 19 по 25 вересня пройде онлайн-аукціон Barbie в образах відомих українців. За посиланням https://unc.ua/auction/unc-live ви зможете придбати унікальну штучну ляльку роботи відомих лялькарів України, та бути впевненими, що усі гроші підуть на допомогу дітям.

Привітати Антошка в соцмережах ви зможете за допомогою інстамаски. Наша вдячність — це донат на Клуб Добродіїв за кожне використання маски.

Усе, що Антошка робила, робить та будь коли буде робити — для дітей. Вони – майбутнє, вони – це Україна.