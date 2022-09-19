Адвокаты Аккордбанка готовят иск против Альфа-банка

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Учредитель юридической компании "Миллер", Маси Найем и адвокаты компании готовят иск к Альфа-банку. Об этом юрист сообщил на своей странице в Facebook. Адвокаты компании Найема берутся за защиту Аккордбанка в судебном споре против Альфа-банка, владельцами которого являются подсанкционные ( санкции наложены рядом государств мира) граждане России из окружения диктатора Владимира Путина.

Как утверждает Найем, у Альфа-банка России так же, как и у Альфа-банка Украины есть те же владельцы. Акционерами Альфа-банка Украины остаются российские олигархи, связанные с путинскими властями. Согласно данным НБУ на россиян, уже под санкциями западных партнеров Украины, приходится более 86% акций банка (Андрей Косогов – 40,9%, Михаил Фридман – 32,9%, Петр Авен – 12,04%).

Национальный банк Украины в апреле 2022 года согласовал Симеона Дянкова на должность доверенного лица Альфа-Банка (Киев), которому передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка, чья репутация была признана не безупречной. "Обращаю внимание, что после согласования и передачи в управление акций Дянкову Наблюдательный совет банка и Правление банка не изменились. Таким образом, в Альфа-банк решения сейчас продолжают принимать те же лица, что и до полномасштабного вторжения России в Украину", — написал Найем. .

По словам Найема, любой банк, равно как и Альфа-банк, согласно требований действующего законодательства, получает информацию о своих клиентах, их расчетах, родственных связях, связанных лицах, бизнес-связях, номерах контактных телефонов., операциям по платежным и кредитным карточкам, владеет коммерческой и банковской тайной, контролирует движение средств обслуживаемых в них предприятий и частных клиентов.

"Готовы ли украинцы и украинские предприятия, чтобы частная и коммерческая информация была в руках учреждения, владельцы которого являются ближайшим окружением страны-агрессора и страны-оккупанта, которая пришла доказывать, что нас не существует?" – акцентирует юрист.

Альфа-банк Россия (те же владельцы, что и у Альфа-банк Украина) финансирует предприятия Уралвагонмаш (РФ). Это тот же завод, который производит танки, которые сейчас разрушают украинские города, инфраструктуру и убивают людей.

"Может ли быть так, что одна часть Альфа-группы финансирует оружие, которое убивает украинцев, а другая — порядочная и законопослушная? Владельцы те же и там, и там", — говорит Найем.

"Для нас это дело принципиальное. Это не только о законе, это и о ценностях, о будущей Украине. Поэтому, мы будем каждый раз, по каждому случаю и на каждом шагу этого дела поддерживать информационно как двигающееся дело и поднимать другие интересные факты по банкам страны агрессора и страны оккупанта, которые внутри Украины, которая борется и теряет наших людей ежедневно на войне", — подытожил Маси Найем.