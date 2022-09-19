Адвокати Акордбанку готують позов проти Альфа-банку

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Засновник юридичної компанії "Міллер", Масі Найєм, та адвокати компанії готують позов до Альфа-банку. Про це юрист повідомив на своїй сторінці у Facebook. Адвокати компанії Найєма беруться за захист Акордбанку у судовому спорі проти Альфа-банку, власниками якого є підсанкційні (санкції накладено низкою держав світу) громадяни Росії з оточення диктатора Володимира Путіна.

Як стверджує Найєм, Альфа-банк Росія так само як і Альфа-банк Україна мають тих самих власників. Акціонерами Альфа-банку Україна залишаються російські олігархи пов’язані з путінською владою. Відповідно до даних НБУ на росіян, які вже під санкціями західних партнерів України, припадає більше 86% акцій банку (Андрій Косогов – 40,9%, Михайло Фрідман – 32,9%, Петро Авен – 12,04%).

Національний банк України в квітні 2022 погодив Симеона Дянкова на посаду довіреної особи Альфа-Банку (Київ), якій передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, чия репутація була визнана не бездоганною. "Звертаю увагу, що після погодження і передачі в управління акцій Дянкову Наглядова рада банку і Правління банку не змінилися. Таким чином, в Альфа-банк рішення зараз продовжують приймати ті самі особи, що і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — написав Найєм.

За словами Найєма, будь-який банк, так само як і Альфа-банк, до вимог чинного законодавства, отримує інформацію щодо своїх клієнтів, їх розрахунків, родинних зв’язків, пов’язаних осіб, бізнес-зв’язків, номери контактних телефонів, операціях по платіжних і кредитних картках, володіє комерційною і банківською таємницею, контролює рух коштів підприємств і приватних клієнтів, які в них обслуговуються.

"Чи готові українці та українські підприємства, щоб приватна і комерційна інформація була в руках установи, власники якої є найближчим оточенням країни-агресора і країни-окупанта, яка прийшла доводити, що нас не існує?" — акцентує юрист.

Альфа-банк Росія (ті самі власники, що і у Альфа-банк Україна) фінансує підприємства Уралвагонмаш (РФ). Це той самий завод, що виробляє танки, які зараз руйнують українські міста, інфраструктуру та вбивають людей.

"Чи може бути так, що одна частина Альфа-групи фінансує зброю, яка вбиває українців, а інша — порядна та законослухняна? Власники ж ті самі і там, і там", — каже Найєм.

"Для нас ця справа принципова. Це не тільки про закон, це і про цінності, про майбутню Україну. Тому, ми будемо кожного разу, за кожної нагоди і на кожному кроці цієї справи підтримувати інформаційно як рухається справа і піднімати інші цікаві факти щодо банків країни агресора і країни окупанта, які в середині Україні, яка б‘ється і втрачає наших людей щодня на війні", — підсумував Масі Найєм.