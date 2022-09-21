Авто, которое спасает и воюет: 100 автомобилей для ВСУ от Parimatch

Внедорожники, микроавтобусы и авто спасают жизнь, обеспечивают мобильность и помогают разведке. Более 100 автомобилей от Parimatch эксплуатируются в самых горячих направлениях линии фронта – в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

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С начала полномасштабной российской агрессии против Украины бренд Parimatch взял курс на системную поддержку украинских военнослужащих и пострадавших от войны людей. Один из ключевых векторов помощи – обеспечение подразделений ВСУ вездеходным и надежным транспортом.

Так, с 24 февраля компания передала на нужды украинской армии 100 автомобилей, что в денежном эквиваленте составляет более 40 миллионов гривен. Передаваемые автомобили помогают Вооруженным Силам Украины в перевозке личного состава и выполнении боевых задач.

"Скорость и мобильность помогает военным не только выполнять определенные задачи на поле боя. Скорость и мобильность помогает сохранить им жизнь. Мы в компании продолжим усиливать и масштабировать помощь украинским защитникам, которые самоотверженно отстаивают независимость государства и защищают нас с вами", – подчеркивает Наталья Гилевич., CEO Parimatch Ukraine.

В общей сложности, за семь месяцев полномасштабной войны бренд Parimatch определил своим приоритетом регулярную помощь Украине в борьбе с агрессором. Помимо автомобилей для армии компания закупает и передает военным амуницию и дроны, медикам – аппараты ИВЛ, лекарства и реанимобили, временно перемещенным лицам – гуманитарную помощь.

Напомним, ранее Parimatch присоединился к сбору крови для военных. Желающих стать донорами в Киевском офисе Parimatch было более полусотни. В общей сложности, за день собрали 19 литров.

Usyk Foundation при поддержке Parimatch Ukraine и MEGOGO собрали более 17 млн гривен на авто для ВСУ. Зрители трансляции имели возможность задонатить на сбор и собрали в общей сложности 6,4 млн. грн. Кроме этого, Parimatch Ukraine присоединились к акции и оказали поддержку в 5 млн. грн., а клиенты платформы задонатили еще 1.2 млн. грн.