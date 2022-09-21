Авто, що рятує і воює: 100 автівок для ЗСУ від Parimatch

Позашляховики, мікроавтобуси і автівки рятують життя, забезпечують мобільність і допомагають розвідці. Більше 100 автівок від Parimatch експлуатуються у найгарячіших напрямках лінії фронту – в Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях.

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З початку повномасштабної російської агресії проти України бренд Parimatch взяв курс на системну підтримку українських військовослужбовців і постраждалих від війни людей. Один із ключових векторів допомоги – забезпечення підрозділів ЗСУ всюдихідним і надійним транспортом.

Так, з 24 лютого компанія передала на потреби української армії 100 автомобілів, що в грошовому еквіваленті сягає понад 40 мільйонів грн. Передані автомобілі допомагають Збройним Силам України у перевезенні особового складу та виконанні бойових завдань.

"Швидкість і мобільність допомагає військовим не тільки виконувати певні завдання на полі бою. Швидкість і мобільність допомагає зберегти їм життя. Ми в компанії продовжимо посилювати й масштабувати допомогу українським захисникам, які самовіддано відстоюють незалежність держави і захищають нас з вами", – підкреслює Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

У цілому, за сім місяців повномасштабної війни бренд Parimatch визначив своїм пріоритетом регулярну допомогу Україні в боротьбі з агресором. Крім автівок для армії, компанія закуповує та передає військовим амуніцію й дрони, медикам – апарати ШВЛ, ліки та реанімобілі, тимчасово переміщеним особам – гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, раніше Parimatch долучився до збору крові для військових. Охочих стати донорами у Київському офісі Parimatch було більше півсотні. Загалом, за день зібрали 19 літрів.

Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та MEGOGO зібрали більше 17 млн. гривень на авто для ЗСУ. Глядачі трансляції мали можливість задонатити на збір й зібрали загалом 6,4 млн грн. Крім цього, Parimatch Ukraine долучилися до акції та надали підтримку у 5 млн грн, а клієнти платформи задонатили ще 1.2 млн грн.