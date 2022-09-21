Альфа-банк показал убытки за 8 месяцев работы, – СМИ

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По результатам работы в августе 2022 года, Альфа-банк, чьи активы связывают с российскими акционерами, сохраняет негативную динамику финансовых показателей, сообщает 24 канал. Так, отрицательный финансовый результат за 8 месяцев 2022 достиг отметки почти 4,9 млрд грн. Таким образом, Альфа-банк с таким показателем выходит на 1 место среди наиболее убыточных банков Украины. При этом убытки банка постоянно увеличиваются – если в июле чистый убыток Альфа-банка составил 1,17 млрд грн, то в августе они увеличились еще на 1,36 млрд грн.

Следует отметить, что банковская система Украины из месяца в месяц улучшает свои показатели: уже в июле 2022 года банки вышли на положительный результат, зафиксировав более 8 млрд грн чистой прибыли в целом по системе (доходы и расходы банков Украины). В августе денежный итог банков также возрос.

Альфа-банк, который входит в категорию крупнейших, также испытывает проблемы с оттоком средств клиентов. Особенно значительны оттоки средств физических лиц. Так, в августе, согласно данным оборонно-сальдового баланса Альфа-банка, оттоки составляли более 750 млн грн (в июле этот показатель был 550 млн грн). В общей сложности в 2022 году Альфа-банк потерял уже более 30 млрд грн остатков средств всех категорий клиентов.