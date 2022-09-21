Альфа-банк показав збитки за 8 місяців роботи, – ЗМІ

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За результатами роботи в серпні 2022, Альфа-банк, чиї активи пов’язують з російськими акціонерами, зберігає негативну динаміку фінансових показників, повідомляє 24 канал. Так, від’ємний фінансовий результат за 8 місяців 2022 року досяг позначки майже 4,9 млрд грн. Таким чином, Альфа-банк з таким показником виходить на 1 місце серед найбільш збиткових банків України. При цьому збитки банку постійно збільшуються – якщо в липні чистий збиток Альфа-банку становив 1,17 млрд грн, то в серпні вони збільшились ще на 1,36 млрд грн.

Слід зазначити, що банківська система України із місяця в місяць покращує свої показники: вже в липні 2022 року банки вийшли на позитивний результат, зафіксувавши понад 8 млрд грн чистого прибутку в цілому по системі (доходи та витрати банків України). В серпні фінансовий результат банків також збільшився.

Альфа-банк, який входить до категорії найбільших, також має проблеми з відтоком коштів клієнтів. Особливо значними є відтоки коштів фізичних осіб. Так, в серпні, згідно з даними обороно-сальдового балансу Альфа-банку, відтоки становили понад 750 млн грн (в липні цей показник був 550 млн грн). В цілому в 2022 році Альфа-банк втратив вже більше 30 млрд грн залишків коштів усіх категорій клієнтів.