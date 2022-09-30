Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Новости компаний

Сухой корм для собак Оптимил. Обзор на базовый рацион для собак средних пород

Сухой корм для собак Оптимил. Обзор на базовый рацион для собак средних пород
Related video

Корм для собак сухой Оптимил "Индейка" (Optimeal Dog Adult Medium Turkey) относится к линейке базовых кормов известного украинского производителя. Он предназначен для здоровых взрослых собак средних пород весом 10-25 кг, со стандартными потребностями. Как и другие корма Оптимил для собак, рацион относится к классу супер-премиум.

Сухой корм для собак средних пород Оптимил с индейкой. Состав

Сухой корм для собак Оптимил "Индейка" содержит:

  • индейку, 30% в дегидратированном виде и 5% в виде фарша из свежей бескостной мякоти;
  • зерновые – кукурузу и рис;
  • жиры – куриный и лососевый;
  • гидролизованный животный протеин;
  • источники пребиотиков и растительной клетчатки для пищеварения – мякоть свеклы, пивные дрожжи;
  • источники жирных полиненасыщенных омега кислот – льняное семя, масло огуречника;
  • травы и ягоды;
  • комплекс Immunity Support Mix, в состав которого входят MacroGuard (очищенные бета-глюканы, иммуномодуляторы), Actigen (пребиотик МОС), SubSTAR Ultra (натуральные антиоксиданты, источником которых служит экстракт розмарина).

Также сухой корм для собак обогащен витаминами, минералами, аминокислотой таурин. Корм сбалансирован с учетом особенностей метаболизма и потребностей в питательных веществах собак средних пород, содержит 26% белка, 17% жиров, 1,2% клетчатки. Его энергетическая ценность – 401,8 ккал/100 г.

Преимущества сухого корма для собак Оптимил с индейкой

Fullscreen

Оптимил для собак средних пород с индейкой – это рацион с супер-премиальной формулой, продуманным сбалансированным составом, разработанным нутрициологами совместно с ветеринарами. Корм производится по швейцарской технологии. Его достоинства:

  • ингредиентом № 1 является мясо индейки, которое большинство ветеринарных специалистов относит к диетическим, легкоусвояемым продуктам;
  • 84,53% от общего количества белков приходится на долю белков животного происхождения, что соответствует особенностям физиологии собак;
  • корм монопротеиновый (содержит один источник животного белка), что позволяет снизить риск пищевых аллергий;
  • технология производства позволяет добавлять мясо в свежем виде, с максимальным сохранением питательной ценности и вкусовых качеств;
  • полиненасыщенные жирные кислоты (7,1% омега-3 и 3,64% омега-6), комплекс витаминов и минералов способствуют поддержанию здоровья и красоты собак;
  • комплекс Immunity Support Mix разработан специалистами Optimeal для поддержки общего и местного иммунитета, нормализации микрофлоры кишечника, защиты от окислительного стресса на клеточном уровне;
  • корм не содержит искусственных технологических добавок, в качестве консерванта, антиоксиданта используется экстракт токоферола природного происхождения.

Где купить сухой корм Оптимил для собак с индейкой

Продукция ТМ Optimeal представлен в ассортименте многих офлайн и интернет-магазинов. В частности, купить корм Оптимил для собак средних пород можно в официальном онлайн-магазине бренда. Сухой корм "Индейка" выпускается в упаковках разного объема – 1,5 кг, 4 кг и 12 кг.

Оптимил для собак с индейкой – сбалансированный рацион с привлекательным вкусом

Корм с индейкой Optimeal содержит весь необходимый взрослым собакам средних пород набор питательных веществ – протеины для укрепления мышц, углеводы (источник энергии), жиры, в том числе жирные омега кислоты для эластичной кожи и блестящей шерсти, комплекс ингредиентов для всесторонней поддержки иммунитета. Сбалансированный состав позволяет рекомендовать его в качестве повседневного питания для здоровых питомцев с базовыми потребностями.