Сухой корм для собак Оптимил. Обзор на базовый рацион для собак средних пород

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Корм для собак сухой Оптимил "Индейка" (Optimeal Dog Adult Medium Turkey) относится к линейке базовых кормов известного украинского производителя. Он предназначен для здоровых взрослых собак средних пород весом 10-25 кг, со стандартными потребностями. Как и другие корма Оптимил для собак, рацион относится к классу супер-премиум.

Сухой корм для собак средних пород Оптимил с индейкой. Состав

Сухой корм для собак Оптимил "Индейка" содержит:

индейку, 30% в дегидратированном виде и 5% в виде фарша из свежей бескостной мякоти;

зерновые – кукурузу и рис;

жиры – куриный и лососевый;

гидролизованный животный протеин;

источники пребиотиков и растительной клетчатки для пищеварения – мякоть свеклы, пивные дрожжи;

источники жирных полиненасыщенных омега кислот – льняное семя, масло огуречника;

травы и ягоды;

комплекс Immunity Support Mix, в состав которого входят MacroGuard (очищенные бета-глюканы, иммуномодуляторы), Actigen (пребиотик МОС), SubSTAR Ultra (натуральные антиоксиданты, источником которых служит экстракт розмарина).

Также сухой корм для собак обогащен витаминами, минералами, аминокислотой таурин. Корм сбалансирован с учетом особенностей метаболизма и потребностей в питательных веществах собак средних пород, содержит 26% белка, 17% жиров, 1,2% клетчатки. Его энергетическая ценность – 401,8 ккал/100 г.

Преимущества сухого корма для собак Оптимил с индейкой

Оптимил для собак средних пород с индейкой – это рацион с супер-премиальной формулой, продуманным сбалансированным составом, разработанным нутрициологами совместно с ветеринарами. Корм производится по швейцарской технологии. Его достоинства:

ингредиентом № 1 является мясо индейки, которое большинство ветеринарных специалистов относит к диетическим, легкоусвояемым продуктам;

84,53% от общего количества белков приходится на долю белков животного происхождения, что соответствует особенностям физиологии собак;

корм монопротеиновый (содержит один источник животного белка), что позволяет снизить риск пищевых аллергий;

технология производства позволяет добавлять мясо в свежем виде, с максимальным сохранением питательной ценности и вкусовых качеств;

полиненасыщенные жирные кислоты (7,1% омега-3 и 3,64% омега-6), комплекс витаминов и минералов способствуют поддержанию здоровья и красоты собак;

комплекс Immunity Support Mix разработан специалистами Optimeal для поддержки общего и местного иммунитета, нормализации микрофлоры кишечника, защиты от окислительного стресса на клеточном уровне;

корм не содержит искусственных технологических добавок, в качестве консерванта, антиоксиданта используется экстракт токоферола природного происхождения.

Где купить сухой корм Оптимил для собак с индейкой

Продукция ТМ Optimeal представлен в ассортименте многих офлайн и интернет-магазинов. В частности, купить корм Оптимил для собак средних пород можно в официальном онлайн-магазине бренда. Сухой корм "Индейка" выпускается в упаковках разного объема – 1,5 кг, 4 кг и 12 кг.

Оптимил для собак с индейкой – сбалансированный рацион с привлекательным вкусом

Корм с индейкой Optimeal содержит весь необходимый взрослым собакам средних пород набор питательных веществ – протеины для укрепления мышц, углеводы (источник энергии), жиры, в том числе жирные омега кислоты для эластичной кожи и блестящей шерсти, комплекс ингредиентов для всесторонней поддержки иммунитета. Сбалансированный состав позволяет рекомендовать его в качестве повседневного питания для здоровых питомцев с базовыми потребностями.