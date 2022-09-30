сухий корм для собак Оптиміл. Огляд на базовий раціон для собак середніх порід

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Корм для собак сухий Оптиміл "Індичка" (Optimeal Dog Adult Medium Turkey) відноситься до лінійки базових кормів відомого українського виробника. Він призначений для здорових дорослих собак середніх порід вагою 10-25 кг, зі стандартними потребами. Як і інші корми Оптиміл для собак, раціон відноситься до класу супер-преміум.

Сухий корм для собак середніх порід Оптиміл з індичкою. Склад

Сухий корм для собак Оптиміл "Індичка" містить:

індичку, 30% у дегідратованому вигляді та 5% у вигляді фаршу зі свіжої безкісткової м'якоті;

зернові – кукурудзу та рис;

жири – курячий і лососевий;

гідролізований тваринний протеїн;

джерела пребіотиків і рослинної клітковини для травлення – м'якоть буряка, пивні дріжджі;

джерела жирних поліненасичених омега кислот – лляне насіння, олія огірочника;

трави та ягоди;

комплекс Immunity Support Mix, до складу якого входять MacroGuard (очищені бета-глюкани, імуномодулятори), Actigen (пребіотик МОС), SubSTAR Ultra (натуральні антиоксиданти, джерелом яких служить екстракт розмарину).

Також сухий корм для собак збагачений вітамінами, мінералами, амінокислотою таурин. Корм збалансований з урахуванням особливостей метаболізму та потреб у поживних речовинах собак середніх порід, містить 26% білка, 17% жирів, 1,2% клітковини. Його енергетична цінність – 401,8 ккал/100 г.

Переваги сухого корму для собак Оптиміл з індичкою

Оптиміл для собак середніх порід з індичкою – це раціон з супер-преміальною формулою, продуманим збалансованим складом, розробленим нутриціологами спільно з ветеринарами. Корм виробляється за швейцарською технологією. Його переваги:

інгредієнтом № 1 є м'ясо індички, яке більшість ветеринарних фахівців відносить до дієтичних, легкозасвоюваних продуктів;

84,53% від загальної кількості білків припадає на частку білків тваринного походження, що відповідає особливостям фізіології собак;

корм монопротеїновий (містить одне джерело тваринного білка), що дозволяє знизити ризик харчових алергій;

технологія виробництва дозволяє додавати м'ясо в свіжому вигляді, з максимальним збереженням поживної цінності та смакових якостей;

поліненасичені жирні кислоти (7,1% Омега-3 та 3,64% Омега-6), комплекс вітамінів і мінералів сприяють підтримці здоров'я та краси собак;

комплекс Immunity Support Mix розроблений фахівцями Optimeal для підтримки загального та місцевого імунітету, нормалізації мікрофлори кишечника, захисту від окисного стресу на клітинному рівні;

корм не містить штучних технологічних добавок, у якості консерванту, антиоксиданту використовується екстракт токоферолу природного походження.

Де купити сухий корм Оптиміл для собак з індичкою

Продукція ТМ Optimeal представлена в асортименті багатьох офлайн і інтернет-магазинів. Зокрема, купити корм Оптиміл для собак середніх порід можна в офіційному онлайн-магазині бренду. Сухий корм «Індичка» випускається в упаковках різного об'єму – 1,5 кг, 4 кг і 12 кг.

Оптимил для собак з індичкою – збалансований раціон з привабливим смаком

Корм з індичкою Optimeal містить увесь необхідний дорослим собакам середніх порід набір поживних речовин – протеїни для зміцнення м'язів, вуглеводи (джерело енергії), жири, в тому числі жирні омега кислоти для еластичної шкіри та блискучої шерсті, комплекс інгредієнтів для всебічної підтримки імунітету. Збалансований склад дозволяє рекомендувати його в якості повсякденного харчування для здорових вихованців з базовими потребами.