В парламенте зарегистрировали "законопроект об Альфа-банке"

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Законопроект №8069 от 23.09.2022 года, по всей видимости, разрабатывался под "Альфа-банк". На рынке это предложение уже назвали законом, позволяющим национализировать банк за 1 гривну. Документ предусматривает, что стоимость финучреждения акционерам будут возмещать после компенсации ущерба государству со стороны России. Также, по предложению НБУ, законопроектом предлагается предоставить право Минфину участвовать в выводе с рынка не просто банка, но "системно важного банка" лишь "по основаниям, наступившим во время военной агрессии россии против Украины". Об этом пишет политолог Виталий Кулик в своем блоге на "Цензор.нет".

Национализация системно важного банка будет происходить через отнесение банка к категории неплатежеспособных, который при этом не потребует докапитализации со стороны государства – продажа банка за 1 грн будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.

Автор публикации считает, что законопроект рассчитан именно на "Альфа-банк" и приводит аргументы:

"К системно важным банкам Украины в настоящее время принадлежит 14 финучреждений:

1) 4 государственных банка: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк;

2) 4 банка с европейским капиталом: Кредобанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк;

3) 5 банков с украинским капиталом: А-Банк, банк "Південний", ПУМБ, ТАСкомбанк, Универсал Банк;

4) 1 банк с русским капиталом: Альфа-Банк.

Очевидно, что госбанки из этого перечня можно вычеркивать с уверенностью на 100%… Банки с европейским капиталом тоже, ведь трудно представить, чтобы нашим западным партнерам возмещали стоимость банков только после компенсации убытков со стороны России. Что касается банков с украинским капиталом, то все операционно прибыльные и с хорошим запасом ликвидности. Поэтому, вероятно, проект прописан именно под Альфа-банк", — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали о докапитализации банка ради снятия санкций с Михаила Фридмана. На официальном сайте "Альфа-банк" отвергал факт плохого кредитного портфеля, связь докапитализации учреждения со снятием санкций и никак не отрицал саму потребность и планы по докапитализации.