В парламенті зареєстрували "законопроект про Альфа-банк"

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Законопроект №8069 від 23.09.2022 року, вочевидь, розроблявся під Альфа-банк. На ринку цю пропозицію вже назвали законом, який дозволить націоналізувати банк за 1 гривню. Документ передбачає, що вартість фін.установи акціонерам відшкодовуватимуть після компенсації збитків державі з боку росії. Також, за пропозицією НБУ, законопроектом пропонується надати право Мінфіну брати участь у виведенні з ринку не просто банку, але "системно важливого банку" лише "з підстав, які настали під час військової агресії росії проти України". Про це пише політолог Віталій Кулік у своєму блозі на "Цензор.нет".

Націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.

Автор публікації вважає, що законопроект розрахований саме на Альфа-банк та наводить аргументи:

"До системно важливих банків України нині належить 14 фінустанов:

1) 4 державні банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк;

2) 4 банки із європейським капіталом: Кредобанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк;

3) 5 банків з українським капіталом: А-Банк, банк "Південний", ПУМБ, ТАСкомбанк, Універсал Банк;

4) 1 банк із російським капіталом: Альфа-Банк.

Очевидно, що держбанки з цього переліку можна викреслювати з упевненістю на 100%… Банки з європейським капіталом — теж, адже важко уявити, щоб нашим західним партнерам відшкодовували вартість банків лише після компенсації збитків з боку росії. Щодо банків з українським капіталом, то вони всі операційно прибуткові і з хорошим запасом ліквідності. Тому, ймовірно, що проект прописаний саме під Альфа-банк", — йдеться в публікації.

Раніше ЗМІ повідомляли про докапіталізацію банку заради зняття санкцій з Михайла Фрідмана. На офіційному сайті Альфа-банк відкидав факт поганого кредитного портфелю, зв'язок докапіталізації установи зі зняттям санкцій, та ніяк не заперечував саму потребу і плани щодо докапіталізації.