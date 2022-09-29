ЕБРР обеспокоен арестом активов и корпоративных прав Обуховского бумажного комбината

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Европейский банк реконструкции и развития обеспокоен арестом активов и корпоративных прав Киевского картонно-бумажного комбината в Обухове, который принадлежит австрийскому холдингу Pulp Mill Holding. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо от ЕБРР, которое есть в распоряжении редакции.

"Мы бы хотели выразить нашу обеспокоенность в связи с арестом активов Заемщика (Киевский КБК — ред.), в том числе Активов, находящихся в залоге (счета и активы Киевского КБК — ред.). Мы ценим то, что вы своевременно осуществляете все свои платежи по Кредитному договору и Гарантии, но мы также хотим подтвердить наши ожидания, что вы и в дальнейшем будете выполнять все обязательства в соответствии с договорами с ЕБРР, а также международными обязательствами и обязанностями в соответствии с верховенством права и международных договоров, подписанных с ЕБРР.

Мы внимательно следим за развитием ситуации и желаем Вам и всему коллективу предприятия, а также их семьям безопасности и мира", — сообщил Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Контекст

Недавно в Украине арестовали корпоративные права и имущество австрийского холдинга Pulp Mill Holding, который владеет Киевским КБК — одним из крупнейших в Европе производителей картонно-бумажной продукции. Комбинат обвиняют в якобы неуплате налогов, в то же время на предприятии все обвинения отвергают и отмечают, что Киевский КБК много лет в полном объеме платит налоги в бюджеты всех уровней и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Киевской области.

По сообщению пресс-службы, арест активов в целом стал неожиданным для комбината, который с начала войны не прекращал свою работу и все время плодотворно сотрудничает с международными партнерами, в частности - получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) очередной инвестиционный транш в размере 25 млн евро, а компания Pulp Mill Holding выступила гарантом по кредитным обязательствам ЧАО "Киевский КБК".

Добавим

Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором сейчас работает 2500 украинцев. ККБК осуществляет экспорт своей продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции.

Сейчас Киевский картонно-бумажный комбинат производит гофротару, литую тару, картон и бумажные изделия, в частности – известную на всю Украину туалетную бумагу "Обухов-65".