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Україна

ЄБРР стурбований арештом активів та корпоративних прав Обухівського паперового комбінату

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Європейський банк реконструкції та розвитку стурбований арештом активів та корпоративних прав Київського картонно-паперового комбінату в Обухові, який належить австрійському холдингу Pulp Mill Holding. Про це повідомляє УНН з посиланням на лист від ЄБРР, який є в розпорядженні редакції.

"Ми б хотіли висловити наше занепокоєння у зв’язку з арештом активів Позичальника (Київський КПК — ред.), у тому числі Активів, що знаходяться у заставі (рахунки та активи Київського КПК — ред.). Ми цінуємо те, що ви своєчасно здійснюєте всі свої платежі за Кредитним договором та Гарантією, але ми також хочемо підтвердити наші очікування, що ви й надалі виконуватимите всі зобов'язання відповідно до договорів з ЄБРР, а також міжнародних зобов’язань та обов’язків у відповідності до верховенства права та міжнародних договорів, підписаних з ЄБРР.

Ми уважно слідкуємо за розвитком ситуації і бажаємо Вам та всьому колективу підприємства, а також їх родинам безпеки та миру", — повідомив Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Контекст

Нещодавно в Україні заарештували корпоративні права та майно австрійського холдингу Pulp Mill Holding, який володіє Київським КПК — одним із найбільших в Європі виробників картонно-паперової продукції. Комбінат звинувачують у нібито несплаті податків, водночас на підприємстві всі звинувачення відкидають та наголошують, що Київський КПК багато років в повному обсязі сплачує податки до бюджетів усіх рівнів і є одним з найбільших платників податків в Київській області.

За повідомленням пресслужби, арешт активів загалом став неочікуваним для комбінату, який з початку війни не припиняв свою роботу та весь час плідно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема - отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) черговий інвестиційний транш в розмірі 25 млн євро, а компанія Pulp Mill Holding виступила гарантом по кредитним зобов’язанням ПрАТ "Київський КПК".

Додамо

Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців. ККПК здійснює експорт своєї продукції у 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції.

Наразі Київський картонно-паперовий комбінат виробляє гофротару, литу тару, картон та паперові вироби, зокрема – відомий на всю Україну туалетний папір "Обухів-65".