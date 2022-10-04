Мы создаем новую историю Житнего рынка, – Евгений Шевченко

Многострадальный Житний рынок, наконец-то, получил шанс на второе дыхание: стало известно, что немецкий бизнесмен Флориан Болен готов привести помещение в современный вид и обустроить территорию. Исполняющий обязанности директора КП "Житний рынок" Евгений Шевченко рассказал о текущем состоянии и перспективах здания, которое для многих киевлян является одним из символов Подола.

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Мы этого не допустим, конечно. Да, последние годы на Житнем рынке отсутствовало стабильное руководство. Директора менялись каждый год. Это не давало возможности работать эффективно: восстанавливать инженерные сети и технологическое оборудование, проводить упорядоченные работы. Когда в октябре 2021 года меня назначили на эту должность, ситуация была довольно печальная – фасад закрашен граффити, крыша и деформационные швы здания нуждались в ремонте. Напомню, что зданию рынка более 40 лет. Содержание предприятия требовало сумасшедших средств, так что, еще осенью 2021 года мы сделали аудит расходов, уменьшили штат сотрудников, откорректировали служебные обязанности. Следующим шагом был проведен аудит тарифов и мониторинг сетей электроснабжения и водоснабжения – выявили стихийные неучтенные подключения и протечки, которые за несколько последних лет приводили к убыткам предприятия. Эти вроде бы простые шаги помогли предприятию уменьшить ежемесячные расходы на сумму более 300 тыс. грн.

Война помешала многим планам, но за год проделано много административной работы, на которую у предыдущего руководства времени не хватило. Мы начинали вообще с элементарного – с определения границ земельного участка и присвоения кадастрового номера в Государственном земельном кадастре. Затем демонтировали устаревшие рекламные конструкции и вывески с фасадов здания, убрали граффити, восстановили деформационные швы. Пытались улучшить внешний вид здания рынка. Из подвальных помещений мы вывезли более 450 куб. м мусора, прочистили канализационные сети. Облагородили близлежащую территорию с летней площадкой, обновили уличные торговые павильоны для удобства продавцов.

Но, ведь визуально изменения пока не очень заметны, потому что окружающая территория просит уборки с моющими средствами.

Понимаю. Исторически сложилась ситуация, что на прилегающей территории вдоль рыночного фасада находится несанкционированная стихийная торговля овощами, фруктами и другими продуктами сельскохозяйственного производства. Что с этим делать? Здесь вопрос скорее к патрульной полиции. В конце каждого дня наши работники убирают территорию вокруг рынка, хотя никаких доходов от стихийной торговли коммунальное предприятие не получает. Администрация рынка и представители лаборатории Госпродслужбы, расположенной в здании рынка, систематически проводят разъяснительные беседы с гражданами, осуществляющими стихийную торговлю. Рассказываем об ответственности за продажу продуктов питания, не прошедших санитарно-ветеринарный контроль. Приглашаем людей продавать на организованных торговых прилавках рынка, которые оборудованы водоснабжением, ежедневно убираются и проходят систематическую санитарную обработку. Но на этом наши возможности заканчиваются.

[ + – ] Евгений Шевченко

Какая-то тупиковая ситуация?

Ну, киевляне должны решить, стоит ли покупать лежащие на асфальте продукты, покрытые пылью от автомобилей. Или все же пользоваться услугами организованного рынка? Иногда цена у стихийных продавцов даже выше, чем на прилавках Житнего. Но тут какая-то ментальная привычка у покупателей срабатывает, пожалуй, покупать на улице. Все просто: если никто не будет покупать продукты у стихийных продавцов – проблема решится сама собой. Нет спроса – не будет и предложения. Со своей стороны гарантирую, что на прилавках коммунального предприятия "Житний рынок" киевляне и гости столицы могут найти продукцию на любой вкус и достаток: от деликатесов отечественного и импортного производства до социальной группы товаров. Продукция, отвечает всем ветеринарно-санитарным требованиям. И приобрести все это можно у продавцов, осуществляющих торговлю в санитарно-гигиенических условиях. И покупателям, и продавцам пора меняться. Тем более, что Житний рынок сейчас получил хороший шанс на перерождение в современном формате.

Киевлян очень взволновала информация о планах немецкого бизнесмена по Житнему рынку? О чем идет речь? Это продажа или аренда? И не вырастет ли на месте рынка очередной жилищный комплекс.

Во-первых, Житний рынок невозможно приобрести, потому что это коммунальная собственность. Во-вторых, здесь нет места для спекуляций и "зрады", потому что наша цель – именно сохранение всего комплекса "Житнего рынка". Это здание 1980 г., возведенное по проекту архитекторов О. Мониной, В. Штолько и конструктора Б.Бернарского. Фасад рынка украшен уникальным металлическим панно украинского художника, монументалиста Анатолия Домнича "Из варяг в греки", созданного в честь основного водного торгового пути Киевской Руси, связывавшего северные районы страны с южными землями и скандинавские страны с Византийской империей.

[ + – ] Металлическое панно "Из варяг в греки" уже давно требует внимания специалистов.

Житний рынок – это образец ультрамодернизма в архитектуре. И его уникальность именно в том, что это действительно рынок, который работает до сих пор. Но, важно понимать, что зданию около сорока двух лет. А что это значит? Все инженерные сети уже в очень заброшенном, а некоторые коммуникации уже и в аварийном состоянии или совсем не работают. К примеру, системы отопления и дымоотвода. Основные проблемы – вопрос ремонта уникальной конструкции вантовых тросов, удерживающих конструкцию рынка, и определение состояния плит перекрытия рынка. Указанную вантовую конструкцию рынка нельзя изменять, поскольку какие-либо вмешательства в конструкцию приведут к полному ее разрушению. Металлическое панно "Из варяг в греки" требует внимания специалистов. Необходимо срочно проводить мероприятия по сохранению самобытного стиля ультрамодернизма и целевого назначения рынка. Речь идет о больших средствах, которые нужно брать либо у киевлян, из бюджета КГГА, либо за счет частного инвестора. Мы выбрали второй вариант.

[ + – ] Уникальные конструкции вантовых тросов и плиты перекрытия рынка требуют ремонта, а прилегающая территория – приведение в порядок.

О чем именно идет речь?

КГГА и КП "Житний рынок" организовали и провели процедуру открытого электронного аукциона на передачу в аренду части площадей здания рынка с целью дальнейшего размещения общепита, предоставления услуг населению. Во время организации аукциона были учтены пожелания киевлян и городских властей, а именно основная цель, с которой было построено здание, – это размещение крытого сельскохозяйственного рынка с фермерской продукцией. В трудное для нашей страны время мы благодарны инвестору господину Флориану Болену за веру в нашу победу. За инвестиции в наш город Киев, в Подол. Немецкий бизнесмен обладает безупречной репутацией и большим опытом в аналогичных проектах в разных европейских странах. В частности, у него есть несколько успешных проектов в Лондоне, его команда имеет уникальную экспертизу именно в превращении старых зданий в современные объекты. Целевое предназначение здания не меняется. Но, рынок трансформируется в современное общественное пространство. Инвестиционный договор также предусматривает ремонт здания и близлежащих территорий. После проведения торгов мы на стадии обсуждения технической части проекта.

Не превратится ли Житний рынок в аналог торгового центра?

Повторяю, целевое назначение здания не меняется. Речь идет об аренде нежилых помещений общей площадью 4160,50 кв. м, это помещение второго этажа – 3177,4 кв. м, антресоль 2 этажа №1 – 744,3 кв. м и антресоль 2 этажа №2 – 238,80 кв. м. Эти помещения раньше вообще не использовали по целевому назначению. В планах немецкого инвестора создать на втором этаже общественное пространство с фудкортами, пивоварней, детским уголком. А на первом этаже традиционно можно будет купить мясопродукты, овощи, цветы, семена и другие продукты собственного производства. Рынок переформовывается, здесь будет комфортно, безопасно, приятно, как на подобных рынках в крупных европейских городах. Наша цель – не только сохранить здание Житнего, но и превратить его в привлекательный туристический объект.

Мы реалисты и понимаем, что в условиях войны начинать масштабные ремонтные и восстановительные работы не совсем хорошая идея, но мы используем время для победы Украины для подготовки технической и проектной документации. Да и оперативные работы по поддержанию жизнедеятельности объекта никто не отменял. Отмечу, что во время войны мы разместили на территории рынка благотворительные организации, которые помогают семьям, ставшим жертвами агрессии РФ, и защитникам нашего государства. Также на территории рынка с начала военной агрессии РФ работает продовольственный гуманитарный ХАБ в сотрудничестве с Гуманитарным штабом Киевской городской военной администрации.

Какое юридическое лицо будет арендатором и о каких суммах идет речь?

Вся информация об аукционе публична. Победитель ООО "ТАНДЖЕРИН", ЕГРПОУ: 42577394. Торги стартовали по стартовой арендной плате: 937 980,88 грн без НДС в месяц. Финальная арендная плата в месяц составит 1202068,80 грн, в т.ч. НДС 200 344,80 грн. Смета, техническая и проектная документация – на стадии обсуждения. Согласно договору, арендатор обязан за собственные средства провести капитальный ремонт (реконструкцию) здания крытого рынка (в том числе крыши, инженерных сетей, коммуникации, нежилых помещений, в соответствии с решением постоянной комиссии КГГА по вопросам собственности).

Звучит привлекательно. А о каких сроках идет речь, когда мы говорим о ремонте и обновлении здания Житнего рынка?

Многое в этом проекте зависит не от нас и не от арендатора. Есть желание начать работы в следующем году, но здесь все зависит от успехов ВСУ. Победа будет отличным импульсом для перемен не только на Подоле, но и во всей стране. Но, уже сейчас мы приглашаем производителей сельхозпродукции и фермеров занимать свободные торговые ряды Житнего рынка. А покупателей – приходить к нам за вкусностями. Потому что Житний рынок работал, работает и будет работать. И со временем только улучшаться.

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