"После победы Киев станет туристическим магнитом", – новый владелец TARANTINO family Флориан Болен

В сентябре стало известно, что немец Флориан Болен берет под управление семью ресторанов "TARANTINO family" в Украине. Новостей о западных инвесторах последние полгода в украинском медиапространстве практически не было. Так что? нам было интересно первыми пообщаться с бизнесменом. Интервью несколько раз приходилось останавливать из-за воздушных тревог, но это не уменьшило оптимизма немца относительно победы и перспектив Украины.

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Господин Флориан, очень неожиданно было узнать, что немецкий бизнесмен пришел работать на украинский рынок в то время, когда идет война и большинство европейцев и американцев уехали из Украины еще в феврале. Почему сейчас?

Я бывал в Киеве несколько раз, и, честно говоря, я был поражен. Это динамичный, современный европейский город, с древней историей, с красивой рекой, здесь много зелени, парков. В Днепре можно купаться – это уникально для Европы. Ресторанная культура на высоком уровне – натуральные продукты, украинская кухня вкусная и питательная. Сервис очень достойный, персонал говорит по-английски. Хорошие отели, креативные рестораны, уютные кафе – здесь есть все и для местных жителей, и для привередливого туриста, и для молодежи, стремящейся к развлечениям. И последние месяцы здесь полностью безопасно.

До войны Киев называли "новым Берлином" из-за развитой ночной жизни.

Киев — не новый Берлин, здесь своя атмосфера и культура. Украина сейчас популярна, после победы Киев станет туристическим магнитом. А события последних месяцев показали, что киевляне – смелые, прекрасные люди, европейцы, с древними городскими традициями. В Киеве горизонтальные связи между людьми являются основой общества. Посмотрите на все эти волонтерские проекты – это какая-то фантастика. Война – это страшное явление, но самая лучшая помощь украинцам сейчас – это инвестиции в вашу экономику, рабочие места, налоги в бюджет. Почему сейчас? Моя команда верит в победу украинской армии. Потому что украинцы на стороне добра. Лично я считаю, что сегодня европейским бизнесменам следует обратить внимание на украинские города: они требуют много средств для восстановления инфраструктуры. И это идеальное время: власть будет способствовать инвестициям и новым проектам. Верите в Украину, поддерживаете демократию? Тогда не болтайте, а делайте что-то для Украины – девелоперские проекты сейчас очень нужны. Мы добавили киевские проекты в международные планы German Kraft и реализуем их не хуже, чем в Лондоне. Это будет круто!

[ + – ] Флориан Болен на крыше Житнего рынка летом 2022 года

А чем вообще занимается Ваша компания, какой у Вас опыт в ресторанном бизнесе?

Ну, прежде всего, German KRAFT Brewery – это крафтовая пивоварня, основанная на немецких традициях, которая варит настоящее немецкое пиво. Мы производим все наше пиво в соответствии с немецким законом о чистоте от 1516 года, используя только воду, солод, хмель и дрожжи. Так исторически случилось, что пиво было безопасным напитком во времена, когда вода еще не была чистой. И пиво сотни, а может быть, и тысячи лет, было обычным напитком и для строителей пирамид, и для обитателей европейских городов. И с этого момента это не просто напиток – люди общаются, потребляя пиво. А именно общение и коммуникация и создали цивилизацию в том виде, который мы сейчас имеем. Но наше крафтовое пиво имеет короткий срок годности, его подают исключительно свежим. Поэтому German Kraft создает отличные общественные пространства в лучших исторических традициях. Есть такой термин beer gardens – дословно пивные сады. Место, где можно встречаться с друзьями и наслаждаться общением. И это будет очень актуально для Киева, потому что пиво в Украине очень популярный напиток, а украинцы любят общаться друг с другом.

Ну, пивными заведениями украинцев не удивишь. И в Киеве, и во Львове есть популярные пивные заведения.

Понимаю, но специализация нашей компании – создание культовых мест, которые превращаются в городские изюминки, там, где другие потерпели неудачу. К примеру, в Лондоне, в очень сложной зоне Elephant&Castle, мы превратили старый склад и открытое пространство в чрезвычайно популярное место для миллионов посетителей в год. До нас там пытались работать три других оператора – и у них не получилось.

Другая локация – Mayfair. Самый дорогой район Лондона, где всегда не хватает свободного пространства. Мы переоборудовали старую, неиспользуемую церковь в прекрасный объект с доступным питанием и качественными напитками. Заведение имеет огромный успех, площадь вокруг стала интересной и привлекательной.

В восточном Лондоне в районе Далстон, в котором у нас также есть ресторан современной корейской кухни, конечно, со свежим крафтовым пивом, с отличным апарт-отелем наверху. KRAFT Dalston — одно из новейших заведений в районе, где молодые независимые бренды German Kraft Beer, Jim and Tonic Distillery и Seoul in a Bottle объединяют усилия, чтобы предложить посетителям уникальный опыт. Заведение стало обязательной для посещения аттракцией в Восточном Лондоне.

Еще есть много девелоперских проектов на стадии реализации. В этом году планируем открыть фудхолл в Вене (Австрия). В помещении старого трамвайного депо, в оживленной части города. Мы даем второй шанс старому помещению, и это будет заведение с большим количеством новейших разработок. В Вене еще хотим переоборудовать помещение старого завода в огромный фудкорт. Но это крупный проект, попытаемся реализовать его в третьем квартале следующего года.

К началу 2023 года в планах открыть новое пространство неподалеку от футбольного клуба "Ливерпуль". В 2023 г. готовим к открытию террасу у воды в саду, прямо в центре Манчестера. Есть несколько локаций, которые мы готовим к открытию в Ньюкасле. В разработке интересна локация на острове Мальта: мы присмотрели там 300-летнее здание в историческом центре, там, где бурлит ночная жизнь. Но об этом говорить рано. Ну и Киев, конечно.

О Киеве поговорим подробнее. В каком статусе вы в Tarantino family? Вы приобрели всю сеть? Или, о чем идет речь?

Я бы не хотел разглашать условия соглашения. Могу лишь подтвердить, что с октября 2022 под мой контроль переходит вся сеть, включая сервис доставки. Для German Kraft Beer это комфортный способ начать работу на украинском рынке. А для предыдущего владельца получить возможность для развития его европейских проектов. Важно уточнить, что Tarantino family не является юридическим лицом. Это скорее зонтичная торговая марка, название программы лояльности. Конечно, нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к украинским реалиям, отработать бизнес-процессы. Уже сейчас я могу сказать, что мы планируем усовершенствовать маркетинговую составляющую Tarantino family, а затем в наших планах грандиозный инвестиционный проект в Киеве.

О чем идет речь? Ибо на сайте вашей компании киевская часть бизнеса пока не анонсирована.

Вы первый журналист, кому я это говорю. Речь о легендарном Житнем рынке. Фантастический знаковый объект на Подоле с прекрасной историей, здание которого сейчас находится в ужасном состоянии. Второй этаж этого уникального помещения вообще не используются функционально: сейчас там временно размещен благотворительный центр. Мы планируем превратить эту локацию в туристический магнит, который станет жемчужиной Подола. Закрыть туристический круг – Воздвиженка, Андреевский спуск, Контрактовая площадь. Общая идея – создать комфортное публичное пространство: с местом для украинских производителей и фермеров, с площадками для общественных и социальных инициатив. Пространство с качественной едой на фудкорте, с удобными местами для торговли. Конечно, изюминкой будет крафтовая пивоварня. Также в планах – сыроварня, пекарня, интересная детская зона. Это будет качественное общественное пространство. Мы активно сотрудничаем со столичными властями по вопросам развития и инвестиций на Подоле….. и да, мы объявим об этом на нашем сайте, когда будем готовы начать работу, поскольку это наша общая политика.

[ + – ] Проект: именно таким Житний рынок будет в будущем

Так привычного киевлянам рынка больше не будет?

Наоборот. Огромная ценность Житнего именно в том, что это рынок! Целевое предназначение здания не меняется. Речь идет только о свободных помещениях, но в инвестиционных условиях есть пункт о сохранении рынка и его приведении в современный вид. Пространство будет наравне с Mercado de San Miguel в Мадриде или Mercado da Ribeira в Лиссабоне. Это будет удобное, комфортное место для фермеров и местных жителей, а также для туристов, чтобы ознакомиться с городом и совершить покупки. Мы готовим этот проект в тесном сотрудничестве с КГГА и администрацией КП "Житний рынок". Также готовы обсуждать конструктивные идеи с местным сообществом и активистами. Это будет современное органичное превращение традиционного фермерского рынка в общественное пространство, где удобно и продавцу, и посетителю. Мы придадим новое дыхание легендарному Житнему рынку с уважением к истории и традициям этого удивительного места. Вы знали, что здесь торговали еще во времена Киевской Руси, а с 15 века это была главная торговая площадка Киева? Здесь рядом Днепр, потому это была удобная локация. Похожая история у легендарного Hamburger Fischmarkt в Гамбурге. Но, в Киеве мы сделаем лучше.

[ + – ] Проект: на обновленном Житнем рынке будет комфортно и фермерам, и покупателям

Вы приобрели это помещение?

Приобрести Житний рынок невозможно, потому что это историческое здание, которое является коммунальной собственностью города. Речь идет о долгосрочной аренде свободных помещений. Мы выиграли официально подготовленные и проведенные КГГА торги через систему Prozoro. Сейчас с КП "Житний рынок", который является арендодателем, согласовываем проект реконструкции, считаем смету.

Готовы ли Вы озвучить сумму инвестиций в проект?

Пока нет, потому что трудно спрогнозировать финальную смету в условиях войны. Курс нестабильный, логистика строительных материалов сейчас усложнена. Но, хотелось бы в следующем году приступить к строительным работам. German Kraft Beer имеет хорошую репутацию в финансовой среде: у нас есть возможность получать доступное кредитование в европейских банках. С финансированием никаких проблем не будет.

Вы оптимист. Верите, что война кончится так быстро?

Да, это единственный вариант, в который я буду верить. Между тем, мы хотели бы сделать все возможное, чтобы помочь улучшить жизнь украинского народа.

Важно

Мы создаем новую историю Житнего рынка, – Евгений Шевченко

"TARANTINO family" подвергалась активным информационным атакам несколько месяцев назад. Не помешало ли это вашему соглашению с предыдущим владельцем?

Ну, может быть, это ускорило переговоры (смеется). Перед соглашением мои юристы тщательно анализировали ситуацию. Со стороны контролирующих органов никаких претензий, основанных на реальных фактах, не существует. Все рестораны работают в обычном режиме. Но, мы сейчас только изучаем, насколько эта медийная история вредна для репутации сети. Мы планируем маркетинговые шаги, направленные на вознаграждение за лояльность наших гостей. С нашим европейским опытом мы надеемся и дальше гарантировать качество и высокий сервис для посетителей ресторана.

Желаю удачи. Предлагаем после победы продолжить разговор в одном из ресторанов.

Обязательно. Угощу вас вкусным пивом, отличной едой и гарантирую хорошую компанию!