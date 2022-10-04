"Після перемоги Київ стане туристичним магнітом", - новий власник TARANTINO family Флоріан Болен

У вересні стало відомо, що німець Флоріан Болен бере під управління сім’ю ресторанів "TARANTINO family" в Україні. Новин про західних інвесторів останні пів року в українському медіапросторі практично не було. Тож нам було цікаво першими поспілкуватися з бізнесменом. Інтерв’ю кілька разів доводилося зупиняти через повітряні тривоги, але це не применшило оптимізму німця щодо перемоги та перспектив України.

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Пане Флоріан, дуже неочікувано було дізнатися, що німецький бізнесмен прийшов працювати на український ринок у той час, коли триває війна і більшість європейців та американців виїхали з України ще в лютому. Чому саме зараз?

Я бував у Києві кілька разів, і, відверто кажучи, я був вражений. Це динамічне, сучасне європейське місто, з давньою історією, з красивою річкою, тут багато зелені, парків. У Дніпрі можна купатися – це унікально для Європи. Ресторанна культура на високому рівні – натуральні продукти, українська кухня смачна та поживна. Сервіс дуже достойний, персонал говорить англійською. Гарні готелі, креативні ресторани, затишні кав’ярні – тут є все і для місцевих жителів, і для вибагливого туриста, і для молоді, що прагне розваг. І останні місяці тут цілком безпечно.

До війни Київ називали "новим Берліном" через розвинене нічне життя.

Київ не новий Берлін, тут своя атмосфера та культура. Україна зараз популярна, після перемоги Київ стане туристичним магнітом. А події останніх місяців показали, що кияни – сміливі, прекрасні люди, європейці, з давніми міськими традиціями. У Києві горизонтальні зв’язки між людьми є основою суспільства. Подивіться на всі ці волонтерські проєкти – це ж якась фантастика. Війна – це страшне явище, але чи не найкраща допомога українцям зараз – це інвестиції у вашу економіку, робочі місця, податки в бюджет. Чому саме зараз? Моя команда вірить у перемогу української армії. Бо українці на стороні добра. Особисто я вважаю, що сьогодні європейським бізнесменам варто звернути увагу на українські міста: вони потребують багато коштів для відновлення інфраструктури. І це ідеальний час: влада сприятиме інвестиціям та новим проєктам. Вірите в Україну, підтримуєте демократію? То не балакайте, а робіть щось для України – девелоперські проєкти зараз є дуже потрібним. Ми додали київські проєкти в міжнародні плани German Kraft, і реалізуємо їх не гірше ніж в Лондоні. Це буде круто!

[ + – ] Флоріан Болен на даху Житнього ринку влітку 2022 року

А чим взагалі займається Ваша компанія, який у Вас досвід у ресторанному бізнесі?

Ну, насамперед German KRAFT Brewery – це крафтова пивоварня, заснована на німецьких традиціях, яка варить справжнє німецьке пиво. Ми виготовляємо все наше пиво відповідно до німецького закону про чистоту від 1516 року, використовуючи лише воду, солод, хміль і дріжджі. Так історично сталося, що пиво було безпечним напоєм у часи, коли вода ще не була чистою. І пиво сотні, а можливо, і тисячі років, було звичним напоєм і для будівників пірамід, і для жителів європейських міст. І з того моменту це не просто напій – люди спілкуються, споживаючи пиво. А саме спілкування та комунікація і створили цивілізацію в тому вигляді, який ми зараз маємо. Але наше крафтове пиво має короткий термін придатності, його подають виключно свіжим. Тому German Kraft створює чудові громадські простори в кращих історичних традиціях. Є такий термін beer gardens – дослівно, пивні сади. Місце, де можна зустрічатися з друзями та насолоджуватися спілкуванням. І це буде дуже актуально для Києва, бо пиво в Україні є вельми популярним напоєм, а українці люблять спілкуватися один з одним.

Ну, пивними закладами українців не здивуєш. І в Києві, й у Львові є популярні пивні заклади.

Розумію, але спеціалізація нашої компанії – створення культових місць, які перетворюються на міські родзинки, там, де інші зазнали невдач. Наприклад, у Лондоні, у дуже складній зоні Elephant & Castle, ми перетворили старий склад і відкритий простір на надзвичайно популярне місце для мільйонів відвідувачів на рік. До нас там намагалися працювати три інші оператори – і в них не вийшло.

Інша локація – Mayfair. Найдорожчий район Лондона, де завжди бракує вільного простору. Ми переобладнали стару, невикористовувану церкву на чудовий об’єкт із доступним харчуванням та якісними напоями. Заклад має величезний успіх, площа навколо стала цікавою та привабливою.

У східному Лондоні в районі Далстон у нас також є ресторан сучасної корейської кухні, звичайно, зі свіжим крафтовим пивом, із чудовим апарт-готелем нагорі. KRAFT Dalston — один із найновіших закладів у районі, де молоді незалежні бренди German Kraft Beer, Jim and Tonic Distillery та Seoul in a Bottle об’єднують зусилля, щоб запропонувати відвідувачам унікальний досвід. Заклад став обов’язковою для відвідування атракцією в Східному Лондоні.

Ще маємо багато девелоперських проєктів на стадії реалізації. Цього року плануємо відкрити фудхол у Відні (Австрія). У приміщенні старого трамвайного депо, у жвавій частині міста. Ми даємо другий шанс старому приміщенню, і це буде заклад із великою кількістю новітніх розробок. У Відні ще хочемо переобладнати приміщення старого заводу на величезний фудкорт. Але це великий проєкт, спробуємо реалізувати його в третьому кварталі наступного року.

До початку 2023 в планах відкрити новий простір неподалік футбольного клубу "Ліверпуль". У 2023 р. готуємо до відкриття терасу біля води в саду, прямо в центрі Манчестера. Є кілька локацій, які ми готуємо до відкриття в Ньюкаслі. У розробці цікава локація на острові Мальта: ми пригледіли там 300-річну будівлю в історичному центрі, там, де вирує нічне життя. Але про це говорити рано. Ну, і Київ, звісно.

Про Київ поговорімо детальніше. У якому статусі Ви в Tarantino family? Ви придбали всю мережу? Чи про що йдеться?

Я не хотів би розголошувати умови угоди. Можу лише підтвердити, що з жовтня 2022 року під мій контроль переходить уся мережа, включно з сервісом доставки. Для German Kraft Beer це комфортний спосіб розпочати роботу на українському ринку. А для попереднього власника – отримати можливість для розвитку його європейських проєктів. Важливо уточнити, що "Tarantino family" не є юридичною особою. Це радше парасолькова торгова марка, назва програми лояльності. Звісно, потрібен якийсь час, щоб адаптуватися до українських реалій, відпрацювати бізнес-процеси. Уже зараз можу сказати, що ми плануємо вдосконалити маркетингову складову Tarantino family, а потім в наших планах грандіозний інвестиційний проєкт в Києві.

Про що йдеться? Бо на сайті вашої компанії київська частина бізнесу поки не анонсована.

Ви перший журналіст, кому я це кажу. Мова про легендарний Житній ринок. Фантастичний знаковий об’єкт на Подолі з прекрасною історією, будівля якого зараз у жахливому стані. Другий поверх цього унікального приміщення взагалі не використовують функціонально: зараз там тимчасово розміщений благодійний центр. Ми плануємо перетворити цю локацію на туристичний магніт, що стане перлиною Подолу. Замкнути туристичне коло – Воздвиженка, Андріївський узвіз, Контрактова площа. Загальна ідея – зробити комфортний публічний простір: з місцем для українських виробників та фермерів, з майданчиками для будь-яких громадських та соціальних ініціатив. Простір з якісною їжею на фудкорті, з комфортними місцями для торгівлі. Звичайно, родзинкою буде крафтова пивоварня. Також у планах – сироварня, пекарня, цікава дитяча зона. Це буде якісний громадський простір. Ми активно співпрацюємо зі столичною владою з питань розвитку та інвестицій на Подолі….. і так, ми оголосимо про це на нашому сайті, коли будемо готові розпочати роботу, оскільки це наша загальна політика.

[ + – ] Проект: саме таким Житній ринок буде в майбутньому

То звичного киянам ринку більше не буде?

Навпаки. Величезна цінність Житнього саме в тому, що це – ринок! Цільове призначення будівлі не змінюється. Мова йде лише про вільні приміщення, але в інвестиційних умовах є пункт про збереження ринку та його приведення до сучасного вигляду. Простір буде нарівні з Mercado de San Miguel у Мадриді чи Mercado da Ribeira в Лісабоні. Це буде зручне, комфортне місце для фермерів і місцевих жителів, а також для туристів, щоб ознайомитися з містом і зробити покупки. Ми готуємо цей проєкт у тісній співпраці з КМДА та адміністрацією КП "Житній ринок". Також готові обговорювати конструктивні ідеї з місцевою громадою та активістами. Це буде сучасне органічне перевтілення традиційного фермерського ринку в громадський простір, де зручно і продавцю, і відвідувачу. Ми надамо новий подих легендарному Житньому ринку з повагою до історії та традицій цього надзвичайного місця. Ви знали, що тут торгували ще в часи Київської Русі, а з 15 сторіччя це був головний торговий майданчик Києва? Тут поруч Дніпро, тому це була зручна локація. Схожа історія в легендарного Hamburger Fischmarkt у Гамбурзі. Але в Києві ми зробимо краще.

[ + – ] Проект: на оновленому Житньому ринку буде комфортно і фермерам, і покупцям

Ви придбали це приміщення?

Придбати Житній ринок неможливо, бо це історична будівля, яка є комунальною власністю міста. Мова про довгострокову оренду вільних приміщень. Ми виграли офіційно підготовлені та проведені КМДА торги через систему Prozoro. Зараз з КП "Житній ринок", що є орендодавцем, погоджуємо проєкт реконструкції, рахуємо кошторис.

Чи готові ви озвучити суму інвестицій в проєкт?

Поки ні, бо важко спрогнозувати фінальний кошторис в умовах війни. Курс нестабільний, логістика будівельних матеріалів зараз ускладнена. Але хотілося б наступного року розпочати будівельні роботи. German Kraft Beer має гарну репутацію у фінансовому середовищі: ми маємо можливість отримувати доступне кредитування в європейських банках. З фінансуванням жодних проблем не буде.

Ви оптиміст. Вірите, що війна скінчиться так швидко?

Так, це єдиний варіант, у який я буду вірити. Тим часом ми хотіли б зробити все можливе, щоб допомогти покращити життя українського народу.

"TARANTINO family" зазнавала активних інформаційних атак кілька місяців тому. Чи не завадило це вашій угоді з попереднім власником?

Ну, можливо, це прискорило переговори (сміється). Перед угодою мої юристи ретельно аналізували ситуацію. Зі сторони контролюючих органів жодних претензій, базованих на реальних фактах, не існує. Усі ресторани працюють у звичному режимі. Але ми зараз лише вивчаємо, наскільки ця медійна історія є шкідливою для репутації мережі. Ми плануємо маркетингові кроки, спрямовані на винагороду за лояльність наших гостей. З нашим європейським досвідом ми сподіваємося й надалі гарантувати якість та високий сервіс для відвідувачів ресторану.

Бажаю успіхів. Пропонуємо після перемоги продовжити розмову в якомусь із ресторанів.

Обов’язково. Пригощу вас смачним пивом, чудовою їжею та гарантую гарну компанію!