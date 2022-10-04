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Вице-президент Международной боксерской ассоциации (IBA), президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус призвал совет Директоров IBA бойкотировать любые попытки смягчить санкции против россиян и белорусов в боксе. Об этом он заявил на Facebook-странице, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что был одним из первых в IBA, кто поднял вопрос применения санкций в отношении представителей стран-агрессорок. После этого спортсменов из РФ и РБ отстранили от соревнований. Владимир Продивус сообщил, что уже начал переговоры с членами Совета директоров IBA с призывом и дальше поддерживать эту позицию.

"Я никогда не проголосую за отмену санкций. Я использую свою должность вице-президента и все свое влияние для того, чтобы этого не допустить… Пусть сначала остановят боевые действия, вернут Украине территории, выплатят репарации и покаются во всех своих преступлениях. Только после этого разговор о том, что я говорю. ослабление санкций возможно", — говорится в сообщении.

[ + – ] Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус

Продивус также подчеркнул, что все попытки и даже призывы отменить санкции недопустимы. По его мнению, аргумент "спорт вне политики" в такой ситуации не применим.

"Политики здесь нет. Есть захватническая война России против Украины, есть аннексия территорий независимого государства, тысячи эпизодов военных преступлений. У кого-то возвращается язык называть это политикой, но языком международного права это называется геноцид", - написал Продивус.

Он напомнил, что российские и белорусские боксеры до сих пор не осудили преступления своих стран и не призывали остановить войну: "Допуск к соревнованиям, возвращение их флагов и гимнов будет означать только одно – цивилизованный мир готов это проглотить, готов закрыть глаза на стекающую Украину кровь. Если это будет так, то никакой этот мир не цивилизован.

Напомним, президент IBA россиянин Умар Кремлев выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования. Он призвал разные международные федерации снять санкции против стран-агрессорок.