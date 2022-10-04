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Віцепрезидент Міжнародної боксерської асоціації (IBA), президент Федерації боксу України Володимир Продивус закликав Раду Директорів IBA бойкотувати будь-які спроби пом’якшити санкції проти росіян і білорусів у боксі. Про це він заявив на Facebook-сторінці, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що був одним з перших в IBA, хто підняв питання застосування санкцій щодо представників країн-агресорок. Після цього спортсменів з РФ та РБ відсторонили від змагань. Володимир Продивус повідомив, що вже розпочав переговори з членами Ради Директорів IBA із закликом і надалі підтримувати цю позицію.

"Я ніколи не проголосую за скасування санкцій. Я використаю свою посаду віцепрезидента і весь свій вплив для того, щоби цього не допустити… Нехай спочатку зупинять бойові дії, повернуть Україні території, виплатять репарації та покаються в усіх своїх злочинах. Тільки після цього розмова про послаблення санкцій можлива", — йдеться в дописі.

[ + – ] Президент Федерації боксу України Володимир Продивус

Володимир Продивус також наголосив, що всі намагання та навіть заклики скасувати санкції є неприпустимими. На його думку, аргумент "спорт поза політикою" в даному випадку не може бути застосованим. "Політики тут немає. Є загарбницька війна росії проти України, є анексія територій незалежної держави, тисячі епізодів воєнних злочинів. В когось повертається язик називати це політикою, але мовою міжнародного права це називається геноцид", — написав Володимир Продивус.

Він нагадав, що російські та білоруські боксери досі не засудили злочини своїх країн і не закликали зупинити війну: "Допуск до змагань, повернення їхніх прапорів і гімнів означатиме тільки одне — цивілізований світ готовий це проковтнути, готовий закрити очі на кров, якою стікає Україна. Якщо це буде так, то ніякий цей світ не цивілізований".

Нагадаємо, президент IBA росіянин Умар Кремльов виступив за повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Він закликав різні міжнародні федерації зняти санкції проти країн-агресорок.