"Наши топ-менеджеры сегодня – артиллеристы, настройщики дронов и водители груза 200" – Вячеслав Мишалов про кейс-провайдера "Фрегат"

Сегодняшняя война – это война дронов, Starlink и телекоммуникационщиков. – Считает соучредитель одного из топ-5 крупнейших интернет-провайдеров страны "Фрегат" Вячеслав Мишалов. Вот почему с конца февраля инженеры и руководители провайдера "Фрегат" обменяли кожаные кресла и уютные кабинеты на палатки, окопы и блокпосты.

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О том, как IT-шник компании стал водителем груза 200, инженер — затрофеил вражеский град, а жизнь редактора под Изюмом спас старый дуб — "Фокусу" рассказал Вячеслав Мишалов.

Из редактора новостей — в гранатометчики легендарного "Холодного яра"

[ + – ] Егор

— В мирной жизни – редактор новостей в "Информаторе", а сейчас – гранатометчик в первом механизированном батальоне 93-й бригады, – рассказывает Мишалов. — Он один из участников легендарного наступления ВСУ на Изюмском направлении. 5 месяцев 93 бригада истощала там врага, не дав противнику продвинуться вперед.

Единственной возможностью там получить подкрепление, еду, медикаменты для наших ребят было снова и снова переходить т.н. "долину смерти" — линию 2,5 км, плотно заполненную еще не взорвавшимися минами.

В один из таких дней начался мощный обстрел. Ребят обстреливали из градов, ураганов, забрасывали гранатами. В тот день жизн Егора спас огромный старый дуб, принявший на себя 99% обломков.

А вот каска и броник, которую от нашей компании передал ему мой партнер Сергей Шишкин, по словам Егора, спасла ему жизнь уже дважды. В броник попал снаряд, а вот в каску – строительный обломок.

Самым эмоциональным стал момент под Бахмутом, где жители освобожденной деревни встречали наших солдат с цветами, энергетическими напитками, иконами и едой.

А вот в районе Соледара бригаду атаковали одновременно всеми силами – танками, авиацией, со стороны врага были чеченцы, вагнеровцы, лнр-вцы и рф.

Там позади окопа Егора взорвался танковый снаряд и его контузило.

Егор говорит, что рф сильно напуганы. Они часто неудачно обстреливают позиции, чтобы выпустить боекомплект и отчитаться перед руководством, а дальше как можно быстрее покинуть место, чтобы не получить ответ.

Так, под Изюмом враг вместо штаба ВСУ разворотил плотными выстрелами… местное кладбище.

Сейчас Егор еще заканчивает успешное лечение, но уже ожидает возможности вернуться в ряды "контробороны".

Из инженеров – в артиллеристы, из руководителей – в водителя-стрелка

[ + – ] Федор

В мирной жизни Федор – инженер-строитель связи во "Фрегате", а сейчас – артиллерист.

На днях Федор с командой собратьев затрофеил вражеский Град (БМ-21)!

[ + – ] Валентин

Валентин в мирной жизни – команда быстрого реагирования и восстановления поврежденных линий во "Фрегате".

А с февраля добровольцем отправился в ТРО. Во время караула на блокпосту на въезде в город он лично остановил уже несколько подозрительных лиц, пытавшихся провезти в наш город оружие.

Наши специалисты настраивают дроны на передовой и учат с ними работать солдат

[ + – ] Ярослав

В мирной жизни – один из наших руководителей. А теперь – водитель-стрелок.

Стреляет из гранатометов, автоматов, бросает гранаты и обеспечивает транспортную логистику.

А в свободное время готовит уху из щуки из местной реки для побратимов :)

Ярослав рассказал, что в августе было тяжелее всего, обстрелы – 20 часов в сутки. Но ребята не только крепко держат рубежи, не сдали на своем направлении ни километра, но и успешно реализуют наступления.

Рассказывает, что враг очень деморализован. А когда в плен попадают вояки из "лнр/днр", то их тактика – первым делом кричать: "Не стреляйте, мы – тоже украинцы!":)

[ + – ] Владимир

Один из наших топ-менеджеров — Владимир — сейчас отвечает за объединение видеонаблюдения с камер, мобильных видеокомплексов и дронов, управления и огневого поражения разных подразделений ВСУ в единое инфополе.

Именно эта система позволяет контролировать какие-либо движения врага на границах в пределах Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой областей.

Это более 250 военных камер и более 30 дней круглосуточного мониторинга!

[ + – ] Андрей М.

В мирной жизни Андрей – CEO сервисной компании.

А сейчас ответственный за то, чтобы развед.данные из дронов были доступны в штабах и за support для военных по настройке и алгоритмам работы с дронами.

[ + – ] Сергей Б.

Сергей в мирной жизни – инженер, а сейчас – оператор-телеграфист.

Его задача – поддерживать связь между защитниками и штабами для оперативного командования и маневрирования.

[ + – ] Евгений В.

Теперь талантливый IT-админ Евгений – связист в ВСУ, а еще водитель "груза 200"…

Именно он – тот человек, который сегодня находит правильные слова для родственников погибших защитников.

Слава героям! Слава Украине!