"Наші топ-менеджери сьогодні – артилеристи, налаштувальники дронів та водії вантажу 200" – В'ячеслав Мішалов про кейс провайдеру "Фрегат"

Ця війна — це війна дронів, Starlink та телекомунікаційників, — вважає співзасновник одного із топ-5 найбільших інтернет-провайдерів країни "Фрегат" Вячеслав Мішалов. Ось, чому з кінця лютого інженери та керівники провайдеру "Фрегат" обміняли шкіряні крісла та затишні кабінети на намети, окопи та блокпости.

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Про те, як IT-шник компанії став водієм вантажу 200, інженер – затрофеїв ворожий град, а життя редактора під Ізюмом врятував старий дуб – "Фокусу" розповів Вячеслав Мішалов.

Із редактора новин — у гранатометники легендарного "Холодного яру"

[ + – ] Єгор

— У мирному житті – редактор новин в "Інформатор", а зараз – гранатометник у першому механізованому батальйоні 93-ї бригади, – розповідає Мішалов. — Він – один із учасників легендарного наступу ЗСУ на Ізюмському напрямі. 5 місяців 93 бригада виснажувала там ворога, не давши противнику просунутися вперед.

Єдиною можливістю там отримати підкріплення, їжу, медикаменти для наших хлопців було знову і знову переходити т.з. "долину смерті" – лінію 2,5 км, щільно заповнену мінами, які ще не вибухнули.

В один із таких днів почався потужний обстріл. Хлопців обстрілювали з градів, ураганів, закидували гранатами. В той день життя Єгора врятував величезний старий дуб, який прийняв на себе 99% уламків.

А ось каска і бронік, яку від нашої компанії передав йому мій партнер Сергій Шишкін, за словами Єгора, врятувала йому життя вже двічі. У бронік влучив снаряд, а от в каску — будівельний уламок.

Найемоційнішим став момент під Бахмутом, де мешканці звільненого селища зустрічали наших солдат з квітами, енергетичними напоями, іконами та їжею.

А ось в районі Соледар бригаду атакували одночасно всіма силами – танками, авіацією, зі сторони ворога були чеченці, вагнеровці, лнр-вці та рф.

Там позаду окопу Єгора підірвався танковий снаряд і його контузило.

Єгор каже, що рф сильно налякані. Вони часто невлучно обстрілюють позиції, аби випустити боєкомплект та "відзвітуватись" перед керівництвом, а далі якомога швидше залишити місце, аби не отримати "відповідь".

Так, під Ізюмом ворог замість штабу ЗСУ розворотив щільними пострілами… місцеве кладовище.

Зараз Єгор ще закінчує успішне лікування, але вже чекає на можливість повернутись до лав "контроборони".

З інженерів – в артилеристи, із керівників –у водія-стрільця

[ + – ] Федір

У мирному житті Федір – інженер-будівельник зв'язку у "Фрегаті", а зараз – артилерист.

На днях Федір с командою побратимів затрофеїв ворожий Град (БМ-21)!

[ + – ] Валентин

Валентин у мирному житті – команда швидкого реагування й відновлення пошкоджених ліній у "Фрегат".

А з лютого добровольцем відправився до ТРО. Під час варти на блокпості на в’їзді в місто він особисто зупинив вже декілька підозрілих осіб, які намагалися провезти у наше місто зброю.

Наші специ налаштовують дрони на передовій і навчають із ними працювати солдат

[ + – ] Ярослав

У мирному житті – один із наших керівників. А зараз – водій-стрілець.

Стріляє з гранатометів, автоматів, кидає гранати та забезпечує транспортну логістику. А у вільний час готує уху з щуки з місцевої річки для побратимів :)

Ярослав розповів, що у серпні було найважче, обстріли – 20 годин на добу. Але хлопці не тільки міцно тримають рубежі, не здали на своєму напрямку ані кілометра, але й успішно реалізують наступи!

Розповідає, що ворог дуже деморалізований. А коли в полон потрапляють чоловіки з "лнр/днр", то їхня тактика – першим ділом кричати: "Не стріляйте, ми – також українці!" :)

[ + – ] Володимир

Один із наших топ-менеджерів — Володимир — зараз відповідає за об’єднання відеоспостереження із камер, мобільних відеокомплексів та дронів, управління та вогневого ураження різних підрозділів ЗСУ в єдине інфополе.

Саме ця система дозволяє контролювати будь-які рухи ворога на кордонах в межах Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької областей.

Це більше 250 військових камер і понад 30 діб цілодобового моніторингу!

[ + – ] Андрій М.

У мирному житті Андрій – CEO сервісної компанії.

А зараз відповідальний за те, аби розвід.дані з дронів були доступними в штабах і за support для військових, стосовно налаштування й алгоритмів роботи з дронами.

[ + – ] Сергій Б.

Сергій у мирному житті – інженер, а зараз – оператор-телеграфіст.

Його завдання – підтримувати зв'язок між захисниками та штабами для оперативного командування та маневрування.

[ + – ] Євген В.

Тепер талановитий ІТ-адмін Євген – зв’язківець у ЗСУ, а ще водій "вантажу 200"…

Саме він – та людина, яка сьогодні знаходить правильні слова для родичів загиблих захисників.

Шана героям! Слава Україні!