Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT и НаУКМА заключили Меморандум о сотрудничестве

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Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" подписали Меморандум о сотрудничестве. Будущее сотрудничество является частью глобальных усилий WhiteBIT по популяризации и распространению блокчейна, передает УНН.

"Компания WhiteBIT шаг за шагом идет к осуществлению своей главной цели — массового внедрения технологии блокчейн и расширения криптовалютного сообщества. Технологическое будущее уже наступает, и вскоре блокчейн полностью изменит жизнь каждого человека в Украине и мире. Чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые открываются перед человечеством, молодое поколение украинцев должно вовремя получить исчерпывающие и профессиональные знания о новейших технологиях. Поэтому WhiteBIT и Могилянка договорились о создании образовательной экосистемы, благодаря которой студенты и все желающие будут приобретать соответствующую современную информацию и навыки", — заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

В частности, в рамках Меморандума WhiteBIT и НаУКМА будут осуществлять совместную деятельность в области развития блокчейн-технологий, регулирования виртуальных активов и обращения криптовалют. Прежде всего речь идет о разработке сертифицированных учебных программ, магистерских программ, проведении тематических мероприятий и другом научном, методическом, образовательном и информационном взаимодействии.

"Киево-Могилянская Академия остается верной своим лидерским традициям. Подписав меморандум с компанией WhiteBIT, мы начинаем работу над созданием первой в Украине и Восточной Европе магистерской программы по блокчейн технологии, а также соответствующей сертификатной программы. Совместно с нашими партнерами мы интенсифицируем образовательный процесс, вместе помогая молодежи освоить новейшие технологии", — президент НаУКМА Сергей Квит.

WhiteBIT — крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500+ участников.

Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" — заведение высшего образования в Украине. Основан в 1615 году. В НаУКМА действуют: 77 образовательных программ трех уровней высшего образования, 6 факультетов, 35 кафедр, 27 научных центров и лабораторий.