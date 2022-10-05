Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT та НаУКМА уклали Меморандум про співпрацю

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Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT та Національний університет "Києво-Могилянська Академія" підписали Меморандум про співробітництво. Майбутня співпраця є частиною глобальних зусиль WhiteBIT з популяризації та розповсюдження блокчейну, передає УНН.

"Компанія WhiteBIT крок за кроком йде до здійснення своєї головної мети — масового впровадження технології блокчейн та розширення криптовалютного співтовариства. Технологічне майбутнє вже настає, і невдовзі блокчейн повністю змінить життя кожної людини в Україні та світі. Щоб скористатись усіма можливостями, що відкриваються перед людством, молоде покоління українців має вчасно отримати вичерпні та фахові знання про новітні технології. Тому WhiteBIT та Могилянка домовилися про створення освітньої екосистеми, завдяки якій студенти та всі охочі набуватимуть відповідну сучасну інформацію та навички", — заявив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Зокрема, в межах Меморандуму WhiteBIT та НаУКМА здійснюватимуть спільну діяльність у галузі розвитку блокчейн-технологій, регулювання віртуальних активів та обігу криптовалют. Насамперед йдеться про розроблення сертифікованих навчальних програм, магістерських програм, проведення тематичних заходів та іншу наукову, методичну, освітню та інформаційну взаємодію.

"Києво-Могилянська Академія залишається вірною своїм лідерським традиціям. Підписавши меморандум з компанією WhiteBIT, ми розпочинаємо роботу над створенням першої в Україні та Східній Європі магістерської програми з блокчейн технології, а також відповідної сертифікатної програми. Спільно з нашими партнерами ми інтенсифікуємо освітній процес, разом допомагаючи молоді опанувати новітні технології", — президент НаУКМА Сергій Квіт.

Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" — заклад вищої освіти в Україні. Заснований у 1615 році. У НаУКМА діють: 77 освітніх програм трьох рівнів вищої освіти, 6 факультетів, 35 кафедр, 27 наукових центрів і лабораторій.