Как выбрать настольные игры: советы по выбору настольных игр

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Может, вы удивитесь, но первые настольные игры появились 4000 лет назад. Да, развлечение далеко не новое. Уже тогда люди хотели коротать вечера за какой-то интеллектуальной игрой, ради которой не нужно выходить на улицу, бегать, что-то бросать и быть спортсменом.

За столько веков игр накопились сотни тысяч, и каждый день выходят новые. Те, кто думает, что настолки — это только "Монополия", "Дженга" и "Мафия" будут удивлены тому, насколько это огромный и разнообразный мир. И если вы хотите открыть его для себя, то без помощи кого-то опытного можно и потеряться. Поэтому мы решили собрать для вас советы по выбору настольных игр в одной статье.

Советы по выбору настольной игры

В интернет-магазине Strateg несколько сотен настольных игр, и ассортимент все время пополняется. Как же выбрать настольную игру, которая точно понравится вашей компании?

Вот несколько универсальных правил, как выбрать настольные игры. Обратите внимание на следующие моменты:

Где вы будете играть?

Есть игры как компактные, так и более масштабные. В дорогу можно выбрать небольшие карточные игры, которые не нужно раскладывать на столе. Например, вам подойдут "Данетки", "Мафия", "Уно". Если хотите играть дома, то опять же — как много у вас места? Если небольшой кухонный стол, то выбирайте карточные игры или игры с небольшим полем. А вот для подвижных игр, таких как "Твистер" или "Крокодил", понадобится достаточно много места и вне стола.

Насколько у вас большая компания

Игры могут быть рассчитаны на количество игроков от 1 и до пары десятков, но чаще всего до 10. Поэтому, выбирая игру, подумайте, сколько человек наверняка будет с вами в нее играть. Если обычно вы собираетесь в небольшом кругу из 3–4 человек, то нет смысла брать игры вроде "Мафии" и ее вариаций, где чем больше игроков, тем лучше. А если вы — часть большой компании, то присмотритесь к играм, которые рассчитаны на 6 и более игроков. На коробке всегда пишут, сколько игроков может участвовать в той или иной игре.

Сколько времени вы готовы уделять играм?

Если вы хотите быстро поиграть разок после работы, то нет смысла брать масштабные игры вроде "Ужас Аркхэма", "Игра престолов" и т. п., поскольку одна партия может длиться 2–3 часа. Простые карточные игры или "бродилки" обычно занимают 40–90 минут. Если вы готовы выделить для настолок целый выходной, тогда можно взять игры посерьезнее или несколько "средних". Примерное время игры также можно найти на коробке.

Какая обычно царит атмосфера в вашей компании?

Если у вас спокойная компания и вы любите поиграть не спеша, подумать, это тоже нужно учесть. Возможно, вам подойдут стратегии и игры "евро". Есть игры, которые вызывают бурю эмоций, споров, криков и азарта, например, "Элиас", "Карты конфликта", "Манчкин", "Свинтус" или "Бэнг". Если в вашей компании не любят шум и конфликты (пусть и игровые), лучше избегать таких игр. И, кстати, в шумные игры лучше играть дома, а не в кафе или в поезде, чтобы не мешать другим.

Какая у игры реиграбельность?

То есть сколько раз в нее можно играть. Обидно будет купить настолку, еще и дорогую, поиграть в нее 2 раза и понять, что вам больше не интересно. А есть и вовсе одноразовые игры, например, с квестами и загадками, которые вы разгадали и на следующий раз вам нечего в игре делать. Есть игры, в которые можно играть хоть сто раз, и каждый раз по-разному. Например, "Острые языки" или "Манчкин".

Насколько игра сложная для новичков?

Если вы планируете играть одной дружной компанией, которая не будет меняться, то можно взять игру любой сложности, лишь бы всем было интересно. А вот если ваша компания нестабильна, часто приходят новички, то вам придется каждый раз заново объяснять правила игры. И если это какая-то легкая игра, вроде "Уно", правила которой можно объяснить за пару минут, то ничего сложного. А вот, если что-то вроде "Мертвого сезона", где правила — это целая книжка, то новичок может заскучать уже на этапе объяснения правил, и не захочет играть.

Какие бывают настольные игры

Чтобы упростить задачу выбора настольных игр, их можно разделить по жанрам. Вы можете ориентироваться также и по ним:

Игры для веселой компании. Простые правила, рассчитаны на большое количество игроков. Как правило, эти игры активные, шумные и даже подвижные. В них нужно объяснять слова или предложения, показывать пантомиму или сценку, импровизировать, пародировать, рисовать и всячески проявлять свои таланты. Скучно точно не будет, но не каждому такие игры подойдут. Примеры: "Острые языки", "Успей за 10 секунд", "Твистер, "Крокодил", "Кто я".

Детективные. Обычно они рассчитаны на небольшую компанию, которой предстоит раскрыть преступление и поймать преступника, например, "Агентство Время" или "Yessky". А бывают игры и на большую компанию, где у каждого игрока своя роль и вам нужно выяснить кто есть кто, например, "Хитрополис", "Импус Блаф", "Cyber ​​Mafya".

Экономические. Игры, которые учат обращаться с капиталом, понимать законы рынка и торговли. Самый яркий представитель жанра — "Монополия" и ее вариации.

Стратегии. Это более сложные игры с большими правилами, которые рассчитаны на небольшую компанию. В них вы почувствуете себя полководцем, правителем или градостроителем, будете учиться правильно распоряжаться ресурсами, чтобы в итоге обойти соперников. Примеры: "Соборы", "Сиквенс", "Имаго".

Приключения. Игры, в которых вы становитесь героем вымышленного мира, которому предстоит преодолевать препятствия, бороться с монстрами и искать сокровища. Примеры: "Фрегата", "Mr. Vamp", "Дом монстров".

Ролевые игры. В таких играх вы играете за персонажей, у каждого из которых своя роль и цель. Вам нужно будет пройти квест, выполнить задание или пережить какую-то историю. Примеры: "Злодей Лаки", "The time of legends".

Интеллектуальные. Игры, в которых нужно использовать свои знания, логику и внимательность. Примеры: "Эмоциональный интеллект", "Cross Wordusм, "Лото", "Эрудит".

Логические. Игры, в которых нет случайностей, только строгий расчет и продуманные действия. Победа будет зависеть только от вашего умения просчитать свои и чужие ходы. Примеры: "Rocket Balance", "Flop-Top", "Aqua racing".

Детские игры. Простые игры, которые будут интересны и понятны малышам. Могут быть как развлекательные, так и игры для развития, обучающие чтению, логике, математике, языку, внимательности и т. п. Примеры: "Игривые бельчата", "Forest Duo", "Дом знаний".

Как видите, мир настолок огромен и разнообразен, но надеемся, что после нашей статьи он стал вам чуточку понятнее. На самом деле, стоит несколько раз попробовать разные игры, чтобы понять, какой тип и жанр вам нравится, и дальше уже выбирать похожие.

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