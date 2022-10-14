Як вибрати настільні ігри: поради щодо вибору настільних ігор

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Може, ви здивуєтеся, але перші настільні ігри з’явилися 4000 років тому. Так, розвага далеко не нова. Вже тоді люди хотіли проводити вечори за якоюсь інтелектуальною грою, заради якої не потрібно виходити на вулицю, бігати, щось кидати та бути спортсменом.

За стільки століть ігор з’явилося сотні тисяч, і щодня виходять нові. Ті, хто думає, що настілки — це лише "Монополія", "Дженга" та "Мафія", будуть здивовані тому, наскільки це величезний та різноманітний світ. І якщо ви хочете відкрити його для себе, без допомоги когось досвідченого можна і загубитися. Тому ми вирішили зібрати для вас поради щодо вибору настільних ігор в одній статті.

Поради щодо вибору настільної гри

В інтернет-магазині Strateg кілька сотень настільних ігор, асортимент постійно поповнюється. Як вибрати настільну гру, яка точно сподобається вашій компанії?

Ось кілька універсальних правил, як вибрати настільні ігри. Зверніть увагу на такі моменти:

Де ви гратимете?

Є ігри як компактні, так й масштабніші. У дорогу можна вибрати невеликі ігри для карт, які не потрібно розкладати на столі. Наприклад, вам підійдуть "Данетки", "Мафія", "Уно". Якщо хочете грати вдома, то знову ж таки — як багато у вас місця? Якщо невеликий кухонний стіл, вибирайте карткові ігри або ігри з невеликим полем. А ось для рухливих ігор, таких як Твістер або Крокодил, знадобиться чимало місця.

Наскільки у вас велика компанія?

Ігри можуть бути розраховані на кількість гравців від 1 до пари десятків, але найчастіше до 10. Тому, вибираючи гру, подумайте, скільки людей напевно буде з вами в неї грати. Якщо зазвичай ви збираєтеся в невеликому колі з 3–4 осіб, то немає сенсу брати ігри на кшталт "Мафії" та її варіацій, де чим більше гравців, тим краще. А якщо ви частина великої компанії, то придивіться до ігор, які розраховані на 6 і більше гравців. На коробці завжди пишуть, скільки гравців може брати участь у тій чи іншій грі.

Скільки часу ви готові грати?

Якщо ви хочете швидко пограти після роботи, то немає сенсу брати масштабні ігри на кшталт "Жах Аркхема", "Гра престолів" тощо, оскільки одна партія може тривати 2–3 години. Прості карткові ігри або "бродилки" зазвичай займають 40–90 хвилин. Якщо ви готові виділити для настілок цілий вихідний, тоді можна взяти серйозніші ігри або кілька "середніх". Приблизний час гри можна знайти на коробці.

Яка атмосфера зазвичай панує у вашій компанії?

Якщо у вас спокійна компанія і ви не любите поспішати під час гри, це теж потрібно врахувати. Можливо вам підійдуть стратегії та ігри "євро". Є ігри, які викликають бурю емоцій, суперечок, криків та азарту, наприклад, "Еліас", "Карти конфлікту", "Манчкін", "Свінтус" чи "Бенг". Якщо у вашій компанії не люблять шум та конфлікти (нехай і ігрові), краще уникати таких ігор. І до речі, у галасливі ігри краще грати вдома, а не в кафе чи поїзді, щоб не заважати іншим.

Яка у гри реграбельність?

Тобто, скільки разів у неї можна грати. Прикро буде купити настолку, ще й дорогу, пограти в неї 2 рази та зрозуміти, що вам більше не цікаво. А є зовсім одноразові ігри, наприклад, з квестами й загадками, які ви розгадали та наступного разу вам нічого в грі робити. А є ігри, в які можна грати хоч сто разів, і щоразу по-різному. Наприклад, "Гострі язики" або "Манчкін".

Наскільки гра є складною для новачків?

Якщо ви плануєте грати однією дружною компанією, яка не змінюватиметься, то можна взяти гру будь-якої складності, щоб усім було цікаво. А от якщо ваша компанія нестабільна, часто приходять новачки, то вам доведеться щоразу заново пояснювати правила гри. І якщо це якась легка гра на кшталт "Уно", правила якої можна пояснити за пару хвилин, то нічого складного. А от якщо щось на кшталт "Мертвого сезону", де правила — це ціла книжка, то новачок може занудьгувати вже на етапі пояснення правил і не захоче грати.

Які бувають настільні ігри

Щоб спростити завдання вибору настільної гри, їх можна розділити за жанрами. Ви можете орієнтуватися також і за ними:

Ігри для веселої компанії. Прості правила розраховані на велику кількість гравців. Як правило, ці ігри активні, галасливі та навіть рухливі. У них треба пояснювати слова чи речення, показувати пантоміму чи сценку, імпровізувати, пародіювати, малювати та всіляко виявляти свої таланти. Сумно точно не буде, але не кожному такі ігри підійдуть. Приклади: "Гострі мови", "Встигни за 10 секунд", "Твістер", "Крокодил", "Хто я".

Детективні. Вони можуть бути на невелику компанію, яка має розкрити злочин і спіймати злочинця, наприклад, "Агентство Час" або "Yessky". А бувають і на велику компанію, де у кожного гравця своя роль і вам потрібно з’ясувати, хто є хто, наприклад, "Хітрополіс", "Імпус Блаф", "Cyber ​​Mafya".

Економічні. Ігри, які вчать поводитися з капіталом, розуміти закони ринку та торгівлі. Найяскравіший представник жанру — "Монополія" та її варіації.

Стратегії. Це складніші ігри з великими правилами, що розраховані на невелику компанію. У них ви відчуєте себе полководцем, правителем чи містобудівником, навчитеся правильно розпоряджатися ресурсами, щоб у результаті обійти суперників. Приклади: "Собори", "Сіквенс", "Імаго".

Пригоди. Ігри, в яких ви стаєте героєм вигаданого світу, який має долати перешкоди, боротися з монстрами та шукати скарби. Приклади: "Фрегата", "Mr. Vamp", "Будинок монстрів".

Рольові ігри. У таких іграх ви граєте за персонажів, у кожного з яких своя роль та мета. Вам потрібно буде пройти квест, виконати завдання чи пережити якусь історію. Приклади: "Лиходій Лакі", "The time of legends".

Інтелектуальні. Ігри, в яких потрібно використовувати свої знання, логіку та уважність. Приклади: "Емоційний інтелект", "Cross Wordus", "Лото", "Ерудит".

Логічні. Ігри, в яких немає випадковостей, лише суворий розрахунок та продумані дії. Перемога буде залежати тільки від вашого вміння прорахувати свої та чужі ходи. Приклади: "Rocket Balance", "Flop-top", "Aqua racing".

Дитячі ігри. Прості ігри, які будуть цікаві та зрозумілі малюкам. Можуть бути як розважальні, так і ігри для розвитку, що навчають читання, логіки, математики, мови, уважності тощо. Приклади: "Грайливі білченята", "Forest Duo", "Будинок знань".

Як бачите, світ настолок великий і різноманітний, але сподіваємося, що після нашої статті він став вам трохи зрозумілішим. Насправді варто кілька разів спробувати різні ігри, щоб зрозуміти, який тип та жанр вам подобається, і далі вже вибирати схожі.

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