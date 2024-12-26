Може анонсувати за місяць: Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну — голова УГКЦ

За словами голови УГКЦ Святослава (Шевчука) дата візиту наразі невідома, однак Папа Франциск любить сюрпризи й може анонсувати приїзд неочікувано.

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Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Однак дата візиту на цей момент невідома, розповів голова Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він додав, що в найближчих планах понтифіка, зокрема, у 2025 році, візиту до України немає. Однак, за словами Святослава (Шевчука), Папа Франциск любить робити сюрпризи та може анонсувати приїзд до країни буквально за місяць до самих відвідин.

"Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", — додав голова греко-католицької церкви.

Що Папа Римський Франциск говорив про війну в Україні

Понтифік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався щодо російсько-української війни, зокрема закликав до миру, обміну полоненими, діалогу та припинення насильства. Однак його слова піддають критиці в Україні через відсутність чіткого розмежування між Росією як країною-агресоркою та Україною, як державою, на яку напали.

Зокрема, 30 липня 2023 року Папа Римський у своєму зверненні до вірян назвав росіян "братами". Він також закликав Росію не перешкоджати Україні експортувати зерно зі своїх морських портів.

Через деякий час, 9 березня Папа Франциск заявив, що Україна має знайти сміливість викинути "білий прапор" перед Росією. Він вказав, що той, хто зазнає поразки, має мати сміливість вести переговори, щоб смерті закінчилися.

У неділю, 15 грудня, Папа Римський Франциск під час молитви за мир у світі назвав українців і росіян "двоюрідними братами". Він зазначив, що "війна — це завжди поразка" і помолився за те, щоб український і російський народи "прийшли до взаєморозуміння".