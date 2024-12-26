Может анонсировать через месяц: Папа Римский принял приглашение посетить Украину — глава УГКЦ

По словам главы УГКЦ Святослава (Шевчука) дата визита пока неизвестна, однако Папа Франциск любит сюрпризы и может анонсировать приезд неожиданно.

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Папа Римский принял приглашение посетить Украину. Однако дата визита на данный момент неизвестна, рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что в ближайших планах понтифика, в частности, в 2025 году, визита в Украину нет. Однако, по словам Святослава (Шевчука), Папа Франциск любит делать сюрпризы и может анонсировать приезд в страну буквально за месяц до самого посещения.

"Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине", — добавил глава греко-католической церкви.

Что Папа Римский Франциск говорил о войне в Украине

Понтифик с начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно высказывался относительно российско-украинской войны, в частности призывал к миру, обмену пленными, диалогу и прекращению насилия. Однако его слова подвергают критике в Украине из-за отсутствия четкого разграничения между Россией как страной-агрессором и Украиной, как государством, на которое напали.

В частности, 30 июля 2023 года Папа Римский в своем обращении к верующим назвал россиян "братьями". Он также призвал Россию не препятствовать Украине экспортировать зерно из своих морских портов.

Через некоторое время, 9 марта Папа Франциск заявил, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией. Он указал, что тот, кто терпит поражение, должен иметь смелость вести переговоры, чтобы смерти закончились.

В воскресенье, 15 декабря, Папа Римский Франциск во время молитвы за мир в мире назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями". Он отметил, что "война — это всегда поражение" и помолился за то, чтобы украинский и российский народы "пришли к взаимопониманию".