Жадан за шахрайство: в Одесі в якості покарання злочинцю присудили прочитати книги

Судом практикується такий вид покарання, оскільки він направлений не на кару, а на виправлення засудженого.

Related video

Малиновський районний суд Одеси зобов'язав шахрая прочитати три книги. Це має відволікти людину від злих думок і зосередити на справжньому житті, на категоріях добра і зла. Відповідне рішення опубліковане в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що обвинувачений створив інтернет-магазин, де розмістив оголошення про продаж гелевих кульок. Згодом до нього звернувся покупець та замовив товар, за який він переказав гроші в сумі 25 600 гривень.

Такі дії були кваліфіковані судом за ч. 1 ст. 190 КК як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Обвинувачуваного було визнано винним та призначено покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 (один) рік.

Судом також встановлений обов'язок на засудженого періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи. Також він не має права виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Окрім того, засуджений зобов'язаний прочитати роман швейцарської письменниці Аготи Крістоф "Товстий зошит" або "Грубий зошит", роман українського письменника Сергія Жадана "Інтернат" та філософський трактат українського філософа і поета Григорія Сковороди "Розмова п`яти подорожніх про істинне щастя в житті". На думку суду, читання літератури надає можливість пізнати себе для себе та для інших, а література здатна робити людину кращою версією себе.

"Кожний твір, який має суспільно значиму мету, який визнаний багатьма націями та народами світу здатний прищепити любов до чеснот. Окрім того, вкрай важливим є прагнення до корисного проведення часу. Можливо цікава історія, в перекладі талановитого автора, здатна виколисувати в людині якщо не любов, то повагу до читання у вільний від роботи час. А це набагато більше ніж може собі уявити ст. 50 Кримінального Кодексу України", — зазначено в рішенні.

Рішення суду про обов'язок прочитати книгу Жадана: реакція письменника

На рішення суду відреагував "Інтернату" Сергій Жадан. Він прокоментував його коротко та з гумором.

"Жорстоко", — так підписав пост з посиланням на рішення суду письменник на своїй сторінці в соцмережі.

Що таке пробаційний нагляд

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України пробаційний нагляд — це обмеження прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду. В цьому випадку до особи застосовуються певні заходи без ізоляції від суспільства. Призначається він на строк від одного до п'яти років.

На засудженого до пробаційного нагляду покладаються наступні обов'язки:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також суд може зобов'язати засудженого:

використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою;

дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля;

працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду (роботу);

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;

пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

Відповідальність за ухилення від відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду

В разі невиконання засуджених покладених на нього обов'язків з ним проводиться індивідуальна профілактична бесіда. Також особу письмово попереджають про притягнення до кримінальної відповідальності, розповідає Міністерство юстиції.

Загалом під ухиленням від відбування покарання у виді пробаційного нагляду мається на увазі систематичне невиконання засудженим обов’язків, покладених на них законом і судом, або систематичне вчинення адміністративних правопорушень (три і більше). В цьому випадку уповноважений орган з питань пробації направляє відповідні матеріали до Національної поліції для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 КК України. Нею передбачається кримінальна відповідальність за ухилення засудженого від відбування покарання у виді пробаційного нагляду у вигляді обмеженням волі строком до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Одесі співробітник ТЦК взяв хабар в розмірі 160 тисяч гривень. Суд призначив йому покарання у вигляді значно меншого штрафу.

Додамо, що в Умані чоловік "позичив" у магазині пиво і загримів на 7 років до в'язниці. Він наніс магазину матеріальної шкоди на суму 41 гривня 50 копійок.