Жадан за мошенничество: в Одессе в качестве наказания преступнику присудили прочитать книги

Судом практикуется такой вид наказания, поскольку он направлен не на наказание, а на исправление осужденного.

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Малиновский районный суд Одессы обязал мошенника прочитать три книги. Это должно отвлечь человека от злых мыслей и сосредоточить на настоящей жизни, на категориях добра и зла. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что обвиняемый создал интернет-магазин, где разместил объявление о продаже гелевых шариков. Впоследствии к нему обратился покупатель и заказал товар, за который он перевел деньги в сумме 25 600 гривен.

Такие действия были квалифицированы судом по ч. 1 ст. 190 УК как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество). Обвиняемый был признан виновным и назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на 1 (один) год.

Судом также установлена обязанность на осужденного периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы. Также он не имеет права выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Кроме того, осужденный обязан прочитать роман швейцарской писательницы Аготы Кристоф "Толстая тетрадь" или "Грубая тетрадь", роман украинского писателя Сергея Жадана "Интернат" и философский трактат украинского философа и поэта Григория Сковороды "Разговор пяти путников об истинном счастье в жизни". По мнению суда, чтение литературы дает возможность познать себя для себя и для других, а литература способна делать человека лучшей версией себя.

"Каждое произведение, которое имеет общественно значимую цель, которое признано многими нациями и народами мира способно привить любовь к добродетели. Кроме того, крайне важным является стремление к полезному времяпрепровождению. Возможно интересная история, в переводе талантливого автора, способна взрастить в человеке если не любовь, то уважение к чтению в свободное от работы время. А это гораздо больше чем может себе представить ст. 50 Уголовного Кодекса Украины", — указано в решении.

Решение суда об обязанности прочитать книгу Жадана: реакция писателя

На решение суда отреагировал "Интерната" Сергей Жадан. Он прокомментировал его коротко и с юмором.

"Жестоко", — так подписал пост со ссылкой на решение суда писатель на своей странице в соцсети.

Что такое пробационный надзор

Согласно действующему Уголовному кодексу Украины пробационный надзор — это ограничение прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда. В этом случае к лицу применяются определенные меры без изоляции от общества. Назначается он на срок от одного до пяти лет.

На осужденного к пробационного надзора возлагаются следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Также суд может обязать осужденного:

использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;

соблюдать установленные судом требования относительно совершения определенных действий, ограничения общения, передвижения и проведения досуга;

трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работу);

выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;

пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.

Ответственность за уклонение от отбывания наказания в виде пробационного надзора

В случае невыполнения осужденных возложенных на него обязанностей с ним проводится индивидуальная профилактическая беседа. Также лицо письменно предупреждают о привлечении к уголовной ответственности, рассказывает Министерство юстиции.

В общем под уклонением от отбывания наказания в виде пробационного надзора подразумевается систематическое невыполнение осужденным обязанностей, возложенных на них законом и судом, или систематическое совершение административных правонарушений (три и более). В этом случае уполномоченный орган по вопросам пробации направляет соответствующие материалы в Национальную полицию для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности в соответствии со статьей 389 УК Украины. Ею предусматривается уголовная ответственность за уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Одессе сотрудник ТЦК взял взятку в размере 160 тысяч гривен. Суд назначил ему наказание в виде значительно меньшего штрафа.

Добавим, что в Умани мужчина "одолжил" в магазине пиво и загремел на 7 лет в тюрьму. Он нанес магазину материальный ущерб на сумму 41 гривна 50 копеек.