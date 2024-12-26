До складу поліцейської комісії Сум увійшов депутат, позбавлений водійських прав

Раніше в облраді зазначали, що в комісії повинні бути присутні особи з бездоганною репутацією. Однак Вадим Лисий розшукується НАБУ та САП по справі про декларування недостовірної інформації. Окрім того, депутат позбавлений водійських прав через водіння у нетверезому стані.

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Перший заступник голови Сумської обласної ради Вадим Лисий, позбавлений права керування транспортним засобом та оголошений в розшук, увійшов до складу поліцейської комісії Управління патрульної поліції (УПП) Сумської області від громадськості. Про це повідомили у Сумській обласній раді.

Зазначається, що депутати підтримали його кандидатуру. Раніше облраді зазначали, що до складу поліцейської комісії повинні входити два представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Перший заступник голови Сумської облради Вадим Лисий: що про нього відомо

Вадим Лисий, 1983 року народження, обраний до Сумської обласної ради від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 25 жовтня 2020 року. Також він являється головою фракції ВО "Батьківщина" у Сумській обласній раді. 29 вересня 2022 року він став першим заступником голови Сумської обласної ради.

В січні 2023 року Національне антикорупційне бюро Україна та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили депутату Сумської обласної ради про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Його дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Зазначалось, що місцеперебування депутата не встановлено.

Зазначалось, що підозрюваний не задекларував отриману у 2017 році позику у розмірі 1,6 млн грн (еквівалентно 60 тис. дол. США на дату підписання договору), яку взяв під заставу нежитлового приміщення площею понад 520 кв. м у Сумах. За інформацією "Суспільне Суми", йшлось саме про першого заступника голови Сумської облради Вадима Лисого. Він припустив, що це може бути політичним замовленням, однак згодом його оголосили в розшук.

Пізніше, 28 лютого 2023 року Зарічний суд визнав винним першого заступника голови Сумської обласної ради Вадима Лисого у справі про керування автомобілем в нетверезому стані та позбавили його на рік права керувати транспортними засобами. 6 червня Сумський апеляційний суд залишив цю постанову без змін.

Нагадаємо, вранці 22 листопада, російські окупанти вдарили по житловому мікрорайону міста Суми. Повідомлялось, що внаслідок атаки двоє громадян дістали несумісні із життям поранення.

Тим часом в міській раді Сум пояснили, як правильно називати жителів міста. В документі є лише один офіційний варіант.