В состав полицейской комиссии Сум вошел депутат, лишенный водительских прав

Ранее в облсовете отмечали, что в комиссии должны присутствовать лица с безупречной репутацией. Однако Вадим Лысый разыскивается НАБУ и САП по делу о декларировании недостоверной информации. Кроме того, депутат лишен водительских прав из-за вождения в нетрезвом состоянии.

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Первый заместитель председателя Сумского областного совета Вадим Лысый, лишенный права управления транспортным средством и объявленный в розыск, вошел в состав полицейской комиссии Управления патрульной полиции (УПП) Сумской области от общественности. Об этом сообщили в Сумском областном совете.

Отмечается, что депутаты поддержали его кандидатуру. Ранее облсовете отмечали, что в состав полицейской комиссии должны входить два представителя общественности, которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.

Первый заместитель председателя Сумского облсовета Вадим Лысый: что о нем известно

Вадим Лысый, 1983 года рождения, избран в Сумской областной совет от политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" 25 октября 2020 года. Также он является председателем фракции ВО "Батькивщина" в Сумском областном совете. 29 сентября 2022 года он стал первым заместителем председателя Сумского областного совета.

В январе 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили депутату Сумского областного совета о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Отмечалось, что местонахождение депутата не установлено.

Отмечалось, что подозреваемый не задекларировал полученный в 2017 году заем в размере 1,6 млн грн (эквивалентно 60 тыс. долл. США на дату подписания договора), который взял под залог нежилого помещения площадью более 520 кв. м в Сумах. По информации "Суспільне Суми", речь шла именно о первом заместителе председателя Сумского облсовета Вадиме Лысого. Он предположил, что это может быть политическим заказом, однако впоследствии его объявили в розыск.

Позже, 28 февраля 2023 года Заречный суд признал виновным первого заместителя председателя Сумского областного совета Вадима Лысого по делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и лишил его на год права управлять транспортными средствами. 6 июня Сумской апелляционный суд оставил это постановление без изменений.

Напомним, утром 22 ноября, российские оккупанты ударили по жилому микрорайону города Сумы. Сообщалось, что в результате атаки двое граждан получили несовместимые с жизнью ранения.

Тем временем в городском совете Сум объяснили, как правильно называть жителей города. В документе есть только один официальный вариант.