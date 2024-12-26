На Хмельниччині чоловік намагався продати артефакт часів Великого переселення народів (фото)

Правоохоронці розповіли, що подібні речі знаходять в декількох регіонах Європи, однак це одиничні екземпляри, яких немає в музеях світу.

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В Хмельницькій області на інтернет-аукціоні намагались продати дорогоцінний артефакт часів Великої війни — срібну накладку епохи Великого переселення народів 425-450 років. Цей факт виявило керівництво музею та звернулось із заявою до прокуратури, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора України

У відомстві розповіли, що предмети подібного стилю під назвою "стиль Сьоздала" вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів. Такі речі знаходять на Волині, в Криму, Скандинавії, Угорщині, Німеччині та Північній Франції. Однак це рідкісні, одиничні екземпляри, яких на сьогодні немає у колекції музею.

Наразі особа продавця вже встановлена, артефакт вилучений. За даним фактом триває розслідування у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України).

Правоохоронці наголосили, що культурні цінності – це об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. У разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава. Однак особа, яка його знайшла, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до 20% від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національну поліцію або органи місцевого самоврядування про знахідку і передала її.

Нагадаємо, що окупанти виставили на аукціон викрадене із заводу в Бахмуті "Артемівське шампанське". Пляшку ігристого вина окупанти оцінили в 30 тисяч рублів (11,666 грн).

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