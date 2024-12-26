В Хмельницкой области мужчина пытался продать артефакт времен Великого переселения народов (фото)

Правоохранители рассказали, что подобные вещи находят в нескольких регионах Европы, однако это единичные экземпляры, которых нет в музеях мира.

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В Хмельницкой области на интернет-аукционе пытались продать драгоценный артефакт времен Великой войны — серебряную накладку эпохи Великого переселения народов 425-450 годов. Этот факт выявило руководство музея и обратилось с заявлением в прокуратуру, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Фото: Telegram/Офис генерального прокурора Украины

В ведомстве рассказали, что предметы подобного стиля под названием "стиль Сездала" считают показателем интернациональной моды варварских элит того времени, а их распространение маркирует стремительное движение целых народов. Такие вещи находят на Волыни, в Крыму, Скандинавии, Венгрии, Германии и Северной Франции. Однако это редкие, единичные экземпляры, которых на сегодня нет в коллекции музея.

Сейчас личность продавца уже установлена, артефакт изъят. По данному факту продолжается расследование в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у него (ч. 1 ст. 193 УК Украины).

Правоохранители отметили, что культурные ценности — это объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизведению и охране в соответствии с законодательством Украины. В случае обнаружения клада, представляющего культурную ценность, право собственности на него приобретает государство. Однако лицо, которое его нашло, имеет право на получение от государства вознаграждения в размере до 20% от его стоимости на момент обнаружения, если оно немедленно сообщило Национальной полиции или органам местного самоуправления о находке и передало ее.

Напомним, что оккупанты выставили на аукцион похищенное с завода в Бахмуте "Артемовское шампанское". Бутылку игристого вина оккупанты оценили в 30 тысяч рублей (11,666 грн).

Отметим, что в Житомирской области "арестовали" пять пар носков должника. У необычного лота — привлекательная цена.