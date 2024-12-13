"Движимое имущество": в Житомирской области "арестовали" пять пар носков должника (фото)

Исполнительная служба арестовала пять пар новых летних носков "MaySocks Житомир". Необычный лот уже продается на аукционе СЕТАМ по привлекательной цене.

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В Житомирской области государственная исполнительная служба арестовала пять пар носков. Объявление об их продаже можно увидеть на электронном аукционе OpenMarket (СЕТАМ).

Общая стартовая стоимость лота — 100 гривен, или по 20 гривен за пару. Торги пройдут 16 декабря 2025 года в 9:00 и продлятся до 18:00. Гарантийный взнос объявлен в размере 5 гривен.

На носках была надпись "MaySocks Житомир"

"Пять пар мужских носков с бирками, на которых содержится надпись "MaySocks Житомир", новые, летние", — говорится в подписи лота.

Продажа носков на аукционе стала следствием ареста движимого имущества должника. Обременителем имущества назначен Бердичевский отдел государственной исполнительной службы в Житомирской области.

Других подробностей организаторы аукциона не предоставили.

Напомним, студентка Калифорнийского университета Меган Норрис выяснила, как ее стиральная машинка "крадет" носки и нижнее белье. В соцсети посоветовали ей использовать во время стирки специальный сетчатый мешок.

Фокус ранее писал, как топ-футболисты Англии портили свои носки, прорезая в них дырки. Оказалось, что игроки делают это для того, чтобы гетры не вызывали проблем с кровообращением и циркуляцией крови.