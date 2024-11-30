"Бермудский треугольник": девушка выяснила, куда исчезают носки из стиральной машины (видео)
Американская студентка установила, куда постоянно исчезают ее носки после стирки. Как оказалось, их "крадет" сама стиралка.
22-летняя студентка Калифорнийского университета Меган Норрис решила разобраться, почему сразу после стирки она не может досчитаться некоторых вещей, которые бесследно исчезают в неизвестном направлении. Результаты своего исследования она выложила в TikTok.
Девушка с улыбкой с помощью молотка открывает переднюю панель стиральной машины, которая закрывает барабан, и с удивлением видит в "тайной нише" немаленькую кучку носков и нижнего белья.Важно
"По крайней мере, мы с соседкой по комнате больше никогда не будем ссориться из-за украденных носков", — пообещала студентка в описании к видео.
Видео уже просмотрели 3,8 млн раз, а пользователи оставили более 600 комментариев, один из которых посоветовал использовать во время стирки специальный сетчатый мешочек.
"У меня такая же стиральная машина, я только что ее открыл. В ней есть нижнее белье от предыдущего владельца", — поделился один из них.
"Отправляю это маме, чтобы она перестала обвинять меня в неряшливости", — написал пользователь, который, очевидно, имеет такие же проблемы
"Это видео — свидетельство того, что мы не сумасшедшие", — порадовался один из комментаторов.
Напомним, индийская блогер Симран Балар Джайн проверила чистоту улиц в Японии. Она прошлась по улице Токио без обуви в белоснежных носках, а затем продемонстрировала на камеру, что они остались чистыми.
Также мы писали, что некоторые из ведущих футболистов Англии к Евро-2024 портили свои носки, прорезая в них дырки. Этому тренду есть научное объяснение.