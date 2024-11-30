"Бермудский треугольник": девушка выяснила, куда исчезают носки из стиральной машины (видео)

Американская студентка установила, куда постоянно исчезают ее носки после стирки. Как оказалось, их "крадет" сама стиралка.

22-летняя студентка Калифорнийского университета Меган Норрис решила разобраться, почему сразу после стирки она не может досчитаться некоторых вещей, которые бесследно исчезают в неизвестном направлении. Результаты своего исследования она выложила в TikTok.

Девушка с улыбкой с помощью молотка открывает переднюю панель стиральной машины, которая закрывает барабан, и с удивлением видит в "тайной нише" немаленькую кучку носков и нижнего белья.

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"По крайней мере, мы с соседкой по комнате больше никогда не будем ссориться из-за украденных носков", — пообещала студентка в описании к видео.

Видео уже просмотрели 3,8 млн раз, а пользователи оставили более 600 комментариев, один из которых посоветовал использовать во время стирки специальный сетчатый мешочек.

"У меня такая же стиральная машина, я только что ее открыл. В ней есть нижнее белье от предыдущего владельца", — поделился один из них.

"Отправляю это маме, чтобы она перестала обвинять меня в неряшливости", — написал пользователь, который, очевидно, имеет такие же проблемы

"Это видео — свидетельство того, что мы не сумасшедшие", — порадовался один из комментаторов.

Напомним, индийская блогер Симран Балар Джайн проверила чистоту улиц в Японии. Она прошлась по улице Токио без обуви в белоснежных носках, а затем продемонстрировала на камеру, что они остались чистыми.

Также мы писали, что некоторые из ведущих футболистов Англии к Евро-2024 портили свои носки, прорезая в них дырки. Этому тренду есть научное объяснение.