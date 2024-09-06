Опознал носки: внук нашел дедушку, который исчез в туалете 57 лет назад (фото)

До сих пор остается немало вопросов, что произошло той ночью. Многих людей, которые могли видеть Альфреда, уже нет в живых.

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В январе 1967 года шахтер Альфред Свинскоу направился в уборную паба в графстве Дербишир (Великобритания) и после этого его никто не видел. Тайна исчезновения мужчины так и не была разгадана на протяжении всех этих лет, пока его внук Рассел Лоубридж случайно не узнал правду. Об этом пишет издание The Mirror.

По одной из версий, 54-летний Альфред, который в то время как раз развелся со своей женой, сбежал от нее, бросив на произвол судьбы шестерых общих детей. Однако, как выяснилось, все было не так.

В апреле прошлого года, просматривая социальные сети, Рассел наткнулся на сообщение от полиции о теле неизвестного мужчины, откопанном в поле местного фермера.

Тело Альфреда нашли в поле Фото: SWNS

"Сначала не придал этому значения, но потом полиция опубликовала фотографию пары носков. Вдруг я вспомнил, как в детстве надевал дедушкины носки и натягивал их так, что пятка доходила мне до колена. Чтобы все проверить, позвонил правоохранителям и сдал ДНК-тест. Таким образом мы и узнали, что это действительно был Альфред. Следователи установили, что его убили довольно жестоко: сначала ударили острием лопаты по голове, а затем вонзили нож в челюсть. Говорят, что он отчаянно боролся за свою жизнь. Были признаки перелома руки, возможно, он нанес кому-то сильный удар. Также обнаружены травмы на ребрах и спине", — рассказывает внук.

Внук узнал тело своего дедушки благодаря носкам Фото: SWNS

По версии полиции, труп Свинскоу оставили где-то на неделю, прежде чем похоронить, потому что у него отсутствовали пальцы и ребра, как будто его за то время растерзали дикие звери. Сообщается, что в лесу, где нашли тело потерпевшего, в 1960-х годах тайно встречались геи для случайных завязок, ведь в то время это было вне закона.

"Они закопали его там, ведь понимали, что никто не решится сообщить об этом в полицию. Возможно, дедушку убили за то, что он там увидел?" — размышляет Рассел.

Британец не мог прийти в себя, когда узнал имена двух главных подозреваемых. Оба уже умерли, но он дружит с их внуками.

Специалисты работают на месте, где было закопано тело Альфреда Свинскоу Фото: SWNS

В январе семья наконец похоронила Альфреда на кладбище в Саттоне-ин-Эшфилде — рядом с сыном Гарри, дочерью Кэрол и его женой Кэролайн, которая до конца жизни была одинокой.

"Это был самый страшный случай в моей жизни. Альфред умер самым ужасным способом, который только можно себе представить. Мало того, что он подвергся жестоким побоям, так его еще и похоронили в поле, чтобы никто не нашел", — прокомментировал эту историю помощник начальника полиции Роб Гриффин из Ноттингемшира.

По его словам, до сих пор остается немало вопросов, что произошло той ночью. Многих людей, которые могли видеть Альфреда, уже нет в живых, поэтому общество, возможно, никогда не узнает, что же на самом деле произошло в январе 1967 года.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что работники американской полиции были крайне удивлены, когда подняли коврик в вагончике и увидели люк с входом в подземелье. Внутри скрывался 35-летний Билли Ли Уолтон-младший — опасный преступник, которого Департамент исполнения наказаний штата Теннесси (США) разыскивал за нарушение условий условно-досрочного освобождения.