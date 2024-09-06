Впізнав шкарпетки: онук знайшов дідуся, який зник у туалеті 57 років тому (фото)

Досі залишається чимало запитань, що сталося тієї ночі. Багатьох людей, які могли бачити Альфреда, вже немає серед живих.

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У січні 1967 року шахтар Альфред Свінскоу попрямував до вбиральні пабу в графстві Дербішир (Велика Британія) й після цього його ніхто не бачив. Таємниця зникнення чоловіка так і не була розгадана упродовж всіх цих років, аж поки його внук Рассел Лоубрідж випадково не дізнався правду. Про це пише видання The Mirror.

За однією з версій, 54-річний Альфред, який у той час якраз розлучився зі своєю дружиною, втік від неї, покинувши напризволяще шістьох спільних дітей. Однак, як з’ясувалось, все було не так.

У квітні минулого року, переглядаючи соціальні мережі, Рассел натрапив на повідомлення від поліції про тіло невідомого чоловіка, відкопане у полі місцевого фермера.

Тіло Альфреда знайшли у полі Фото: SWNS

"Спочатку не надав цьому значення, але потім поліція опублікувала фотографію пари шкарпеток. Раптом я згадав, як у дитинстві взував дідусеві шкарпетки й натягував їх так, що п'ятка доходила мені аж до коліна. Щоб усе перевірити, зателефонував правоохоронцям й здав ДНК-тест. Таким чином ми й дізналися, що це дійсно був Альфред. Слідчі встановили, що його вбили досить жорстоко: спершу вдарили вістрям лопати по голові, а потім встромили ніж у щелепу. Кажуть, що він відчайдушно боровся за своє життя. Були ознаки перелому руки, можливо, він завдав комусь сильного удару. Також виявлені травми на ребрах та спині", — розповідає онук.

Внук впізнав тіло свого дідуся завдяки шкарпеткам Фото: SWNS

За версією поліції, труп Свінскоу залишили десь на тиждень, перш ніж поховати, бо у нього були відсутні пальці та ребра, наче його за той час розтерзали дикі звірі. Повідомляється, що у лісі, де знайшли тіло потерпілого, у 1960-х роках таємно зустрічалися геї для випадкових зав’язків, адже в той час це було поза законом.

"Вони закопали його там, бо розуміли, що ніхто не наважиться повідомити про це у поліцію. Можливо, дідуся вбили за те, що він там побачив?" — розмірковує Рассел.

Британець не міг прийти в себе, коли дізнався імена двох головних підозрюваних. Обидва вже померли, але він товаришує з їхніми онуками.

Фахівці працюють на місці, де було закопано тіло Альфреда Свінскоу Фото: SWNS

У січні родина нарешті поховала Альфреда на кладовищі в Саттоні-ін-Ешфілді — поруч із сином Гарі, донькою Керол і його дружиною Керолайн, яка до кінця життя була одинокою.

"Це був найстрашніший випадок у моєму житті. Альфред помер у найжахливіший спосіб, який тільки можна собі уявити. Мало того, що він зазнав жорстоких побоїв, так його ще й поховали в полі, щоб ніхто не знайшов", — прокоментував цю історію помічник начальника поліції Роб Гріффін з Ноттінгемширу.

За його словами, досі залишається чимало запитань, що сталося тієї ночі. Багатьох людей, які могли бачити Альфреда, вже немає серед живих, тож суспільство, можливо, ніколи не дізнається, що ж насправді сталося в січні 1967 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що працівники американської поліції були вкрай здивовані, коли підняли килимок у вагончику й побачили люк з входом в підземелля. Всередині переховувався 35-річний Біллі Лі Волтон-молодший — небезпечний злочинець, якого Департамент виконання покарань штату Теннессі (США) розшукував за порушення умов умовно-дострокового звільнення.