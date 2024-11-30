"Бермудський трикутник": дівчина з'ясувала, куди зникають шкарпетки з пральної машини (відео)

Американська студентка встановила, куди постійно зникають її шкарпетки після прання. Як виявилося, їх "цупить" сама пралка.

22-річна студентка Каліфорнійського університету Меган Норріс вирішила розібратися, чому одразу після прання вона не може дорахуватися деяких речей, які безслідно зникають у невідомому напрямку. Результати свого дослідження вона виклала у TikTok.

Дівчина з посмішкою за допомогою молотка відкриває передню панель пральної машини, яка закриває барабан й з подивом бачить у "таємній ніші" чималеньку купку шкарпеток та спідньої білизни.

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"Принаймні, ми з сусідкою по кімнаті більше ніколи не будемо сваритися через вкрадені шкарпетки", — пообіцяла студентка. вона в описі до відео.

Відео вже переглянули 3,8 млн разів, а користувачі залишили понад 600 коментарів, один з яких порадив використовувати під час прання спеціальний сітчастий мішечок.

"У мене така ж пральна машина, я щойно її відкрив. У ній є спідня білизна від попереднього власника", — поділився один з них.

"Відправляю це мамі, щоб вона перестала звинувачувати мене в неохайності", — написав користувач, який, очевидно, має такі ж самі проблеми

"Це відео — свідчення того, що ми не божевільні", — порадів один з коментаторів.

Нагадаємо, індійська блогерка Сімран Балар Джайн перевірила чистоту вулиць у Японії. Вона пройшлася вулицею Токіо без взуття в білосніжних шкарпетках, а потім продемонструвала на камеру, що вони лишилися чистими.

Також ми писали, що деякі з провідних футболістів Англії до Євро-2024 псували свої шкарпетки, прорізаючи в них дірки. Цьому тренду є наукове пояснення.