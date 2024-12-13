"Рухоме майно": у Житомирській області "заарештували" п'ять пар шкарпеток боржника (фото)

Виконавча служба заарештувала п'ять пар нових літніх шкарпеток "MaySocks Житомир". Незвичайний лот уже продається на аукціоні СЕТАМ за привабливою ціною.

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У Житомирській області державна виконавча служба заарештувала п'ять пар шкарпеток. Оголошення про їхній продаж можна побачити на електронному аукціоні OpenMarket (СЕТАМ).

Загальна стартова вартість лота — 100 гривень, або по 20 гривень за пару. Торги відбудуться 16 грудня 2025 року о 9:00 і триватимуть до 18:00. Гарантійний внесок оголошено в розмірі 5 гривень.

На шкарпетках був напис "MaySocks Житомир"

"П'ять пар чоловічих шкарпеток із бирками, на яких міститься напис "MaySocks Житомир", нові, літні", — ідеться в підписі лота.

Продаж шкарпеток на аукціоні став наслідком арешту рухомого майна боржника. Обтяжувачем майна призначено Бердичівський відділ державної виконавчої служби в Житомирській області.

Інших подробиць організатори аукціону не надали.

Нагадаємо, студентка Каліфорнійського університету Меган Норріс з'ясувала, як її пральна машинка "краде" шкарпетки та спідню білизну. У соцмережі порадили їй використовувати під час прання спеціальний сітчастий мішок.

Фокус раніше писав, як топ-футболісти Англії псували свої шкарпетки, прорізаючи в них дірки. Виявилося, що гравці роблять це для того, щоб гетри не викликали проблем із кровообігом і циркуляцією крові.