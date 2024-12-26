Доленосна позиція: адвокат прокоментував рішення суду щодо депутатства Шуфрича

Конституція України містить вичерпний перелік підстав до припинення депутатської діяльності, і взяття депутата під варту в ньому немає

Related video

Шевченківський районний суд м. Києва зобов’язав своєю ухвалою від 24 грудня виконавчу владу гарантувати право Нестора Шуфрича на здійснення депутатської діяльності. Про це пише Telegraf.

Адвокат Віктор Карпенко назвав це рішення кроком на захист демократизму в Україні, підкресливши, що вказаний прецедент є доленосним.

"Доленосність цього рішення в повазі до основоположного конституційного принципу демократичної держави: розподілу влади на виконавчу, забезпечену силою державного примусу, законодавчу та судову – як такі, що не впливають безпосередньо на працівників силових структур", — каже адвокат.

Він наголосив, що в демократичному суспільстві арешт представника законодавчої чи судової гілки влади, крім випадку затримання останнього на місці злочину або одразу після його вчинення, має відбуватися за згодою парламенту, чи вищого органу судової влади.

Адвокат вважає, що в Україні закони щодо недоторканності народних депутатів змінюються від крайнощів до крайнощів.

"Спочатку ст. 80 Конституції України передбачала повну недоторканність народних депутатів. Без згоди ВРУ депутата було неможливо не те, що арештувати, навіть повідомити йому про підозру та передати справу в суд", — пише Карпенко.

Адвокат нагадує, що пізніше депутатська недоторканність була повністю скасована. Замість того, залишилася декларативна норма, що справу розслідують ДБР або НАТО.

"До речі, у справі Шуфрича цю норму легко обійшли, призначивши керівником слідчої групи слідчого СБУ", — підкреслює Карпенко.

Крім того, він каже, що з 1 січня 2020 року виконавча влада отримала можливість притягти кожного опозиційного народного депутата "за державну зраду".

"Відповідно, народні депутати, які опинилися під прицілом виконавчої влади "підозрюється в зраді" легко опинилися під вартою без жодного парламентського контролю", — заявляє адвокат.

Карпенко наголошує, що стаття 81 Конституції України містить вичерпний перелік підстав до припинення депутатської діяльності, і взяття депутата під варту в зазначеній статті не вказується.

"То як бути з народними депутатами, яких без парламентського контролю взяли під варту, але які не припинили бути народними депутатами? Звичайно, якщо не бажати надати виконавчій владі спокусу садити опозиціонерів під варту, щоб закрити їм трибуну, має бути передбачено можливість народного депутата, якому обрано тримання під вартою, здійснювати депутатську діяльність. Якщо виконавча влада просить тримати під вартою, вона ж має забезпечити механізми до реалізації депутатом повноважень", — заявляє адвокат.

На його думку, тільки ВРУ має вирішувати питання про відсторонення депутата від парламентської діяльності на час розслідування.