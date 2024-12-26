Судьбоносная позиция: адвокат прокомментировал решение суда относительно депутатства Шуфрича

Конституция Украины содержит исчерпывающий перечень оснований к прекращению депутатской деятельности, и взятие депутата под стражу в нем нет

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Шевченковский районный суд г. Киева обязал своим постановлением от 24 декабря исполнительную власть гарантировать право Нестора Шуфрича на осуществление депутатской деятельности. Об этом пишет Telegraf.

Адвокат Виктор Карпенко назвал это решение шагом в защиту демократизма в Украине, подчеркнув, что указанный прецедент является судьбоносным.

"Судьбоносность этого решения в уважении к основополагающему конституционному принципу демократического государства: разделения власти на исполнительную, обеспеченную силой государственного принуждения, законодательную и судебную — как такие, которые не влияют непосредственно на работников силовых структур", — говорит адвокат.

Он отметил, что в демократическом обществе арест представителя законодательной или судебной ветви власти, кроме случая задержания последнего на месте преступления или сразу после его совершения, должен происходить с согласия парламента или высшего органа судебной власти.

Адвокат считает, что в Украине законы о неприкосновенности народных депутатов меняются от крайности к крайности.

"Изначально ст. 80 Конституции Украины предусматривала полную неприкосновенность народных депутатов. Без согласия ВРУ депутата было невозможно не то, что арестовать, даже сообщить ему о подозрении и передать дело в суд", — пишет Карпенко.

Адвокат напоминает, что позже депутатская неприкосновенность была полностью отменена. Вместо того, осталась декларативная норма, что дело расследуют ГБР или НАТО.

"Кстати, в деле Шуфрича эту норму легко обошли, назначив руководителем следственной группы следователя СБУ", — подчеркивает Карпенко.

Кроме того, он говорит, что с 1 января 2020 года исполнительная власть получила возможность привлечь каждого оппозиционного народного депутата "за государственную измену".

"Соответственно, народные депутаты, которые оказались под прицелом исполнительной власти "подозревается в измене" легко оказались под стражей без всякого парламентского контроля", — заявляет адвокат.

Карпенко отмечает, что статья 81 Конституции Украины содержит исчерпывающий перечень оснований к прекращению депутатской деятельности, и взятие депутата под стражу в указанной статье не указывается.

"Так как быть с народными депутатами, которых без парламентского контроля взяли под стражу, но которые не прекратили быть народными депутатами? Конечно, если не желать предоставить исполнительной власти соблазн сажать оппозиционеров под стражу, чтобы закрыть им трибуну, должна быть предусмотрена возможность народного депутата, которому избрано содержание под стражей, осуществлять депутатскую деятельность. Если исполнительная власть просит держать под стражей, она же должна обеспечить механизмы к реализации депутатом полномочий", — заявляет адвокат.

По его мнению, только ВРУ должна решать вопрос об отстранении депутата от парламентской деятельности на время расследования.