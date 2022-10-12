Россияне активизировали "фабрику фейков" в Украине: эксперт назвал цель

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За последнюю неделю в информпространстве Украины стало намного больше фейков и вбросов. Очередная волна их была связана с массированными ракетными ударами в начале недели, пишет "Главком".

Так, российские Telegram-каналы начали распространять дезинформацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский с началом ракетной атаки был эвакуирован из Киева в бункер в западных областях. Однако впоследствии Зеленский записал видеообращение к украинцам со своего рабочего места, на фоне двора Банковой во время воздушной тревоги.

Еще одна волна постов в соцсетях сообщала якобы о начале наступления со стороны Беларуси, а также масштабной атаке со стороны российской армии на всем протяжении фронта. Эта информация была опровергнута, в том числе, властями приграничных регионов Украины. Пророссийские Telegram-каналы и странички в Twitter заявляли также об уничтожении в результате ракетных ударов всей важной инфраструктуры Украины. Однако премьер-министр Шмыгаль позже назвал точную цифру – 11 поврежденных инфраструктурных объектов в 8 областях и Киеве.

Другим направлением дезинформации стали "инсайды" о высшем военном руководстве Украины: в пророссийских пабликах появились заметки о желании Офиса президента обвинить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что страна якобы оказалась не готова к масштабному ракетному удару. Тем не менее, никакого подтверждения эта информация не получила, а единственные, кого Владимир Зеленский обвинил в ракетном ударе и тяжелых последствиях – россияне.

По мнению руководителя Института информационной безопасности Артема Биденко, цель волны фейков — устроить хаос и запутать население.

Биденко объясняет: "Наш собственный мониторинг и мониторинг проекта Attack Index показывает, что за последнюю неделю произошла мощная активизация так называемой "фабрики фейков", когда десятками создаются разнообразные новости, информационные вбросы".

"Цель достаточно проста – создать поле хаоса, в котором даже эксперты не смогут понять, где правда, а где ложь, поэтому наш ключевой совет — доверять официальным источникам, проверять информацию в других медиа, особое внимание обращать, если в новости есть эмоционально окрашенные слова. на определенное состояние, а значит, могут манипулировать им", — добавил он.