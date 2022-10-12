Росіяни активізували "фабрику фейків" в Україні: експерт назвав мету

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За останній тиждень в інформпросторі України стало набагато більше фейків та вкидів. Чергова хвиля їх була пов'язана з масованими ракетними ударами на початку тижня, пише "Главком".

Так, російські Telegram-канали почали поширювати дезінформацію про те, що президент України Володимир Зеленський з початком ракетної атаки було евакуйовано з Києва до бункеру у західних областях. Однак згодом Зеленський записав відеозвернення до українців зі свого робочого місця на тлі двору Банкової під час повітряної тривоги.

Ще одна хвиля постів у соцмережах повідомляла нібито про початок наступу з боку Білорусі, а також масштабну атаку з боку російської армії на усій лінії фронту. Ця інформація була спростована, зокрема, владою прикордонних регіонів України. Проросійські Telegram-канали та сторінки в Twitter заявляли також про знищення внаслідок ракетних ударів усієї важливої інфраструктури України. Однак прем'єр-міністр Шмигаль пізніше назвав точну цифру – 11 пошкоджених інфраструктурних об'єктів у 8 областях та Києві.

Іншим напрямком дезінформації стали "інсайди" про найвище військове керівництво України: у проросійських пабліках з'явилися повідомлення про бажання Офісу президента звинуватити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що країна нібито виявилася не готовою до масштабного ракетного удару. Проте жодного підтвердження ця інформація не отримала, а єдині, кого Володимир Зеленський звинуватив у ракетному ударі та тяжких наслідках – росіяни.

На думку керівника Інституту інформаційної безпеки Артема Біденка, мета хвилі фейків — влаштувати хаос та заплутати населення.

Біденко пояснює: "Наш власний моніторинг та моніторинг проєкту Attack Index показує, що за останній тиждень відбулася потужна активізація так званої "фабрики фейків", коли десятками створюються різноманітні новини, інформаційні вкидання".

"Мета досить проста — створити поле хаосу, в якому навіть експерти не зможуть зрозуміти, де правда, а де брехня, тому наша ключова порада — довіряти офіційним джерелам, перевіряти інформацію в інших медіа, особливу увагу звертати, якщо новини мають емоційно забарвлені слова.. на певний стан, а значить, можуть маніпулювати ним", — додав він.