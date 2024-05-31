"Стабільна практика": напередодні саміту миру РФ спробує загострити ситуацію на півдні, — ЗСУ

Незабаром росіяни намагатимуться загострити ситуацію на фронті. Як зазначив речник Сил оборони півдня, так діють окупанти, коли заходить мова про мирні ініціативи.

Related video

Деякий час росіяни накопичували ресурси і намагаються загострити ситуацію на Південному напрямку напередодні Глобального саміту миру, який заплановано на 15-16 червня у Швейцарії. Таке припущення в коментарі LIGA.net зробив представник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що наразі ситуація на Таврійському напрямку залишається "досить складною". Також не виключено можливе загострення ситуації на Оріхівському та Дніпровському напрямках.

"Ворог деякий час накопичував деякі ресурси і зараз намагається напередодні Саміту миру, організованого Україною, традиційно для своєї країни загострити ситуацію на фронті", — зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що під час переговорів у турецькому Стамбулі наприкінці березня 2022 року агресор випустив крилату ракету "Калібр" по будівлі обласної державної адміністрації в Миколаєві, через що загинули 37 осіб.

Плетенчук зауважив, що оскільки інтерес загарбників лише один — примусити Україну до капітуляції, такі дії є стабільною практикою для росіян, коли починаються розмови про мирні способи вирішення конфлікту.

Відповідно, зазначив він, за таких умов окупанти одразу починають посилювати тиск уздовж лінії фронту.

Водночас, підкреслив військовий, наразі ознак створення окупантами наступальних угруповань для повномасштабних операцій не вбачається.

Нагадаємо, як стало відомо, Китай не братиме участі в Саміті миру. За даними агентства Reuters, Пекін відхилив запрошення через те, що в ньому не передбачено участі Росії.